Що дивитися на свята: 3 романтичні комедії з різдвяним настроєм

Шанувальники романтичних комедій можуть знайти для себе чудові фільми не тільки на День святого Валентина, але й на Різдво. Багато найкращих різдвяних класичних стрічок є романтичними комедіями.

У період, коли навколо витає різдвяний дух та магія, романтичні комедії є чудовим вибором для перегляду. 24 Канал зібрав одні з найкращих фільмів у цьому жанрі, що подарують святковий настрій.

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"Реальна любов"

Події фільму розгортаються за кілька тижнів до Різдва та містять десять різних історії з героями, які пов'язують між собою. У стрічці, де знялися знамениті й талановиті актори, досліджують різні аспекти кохання.

"Реальна любов": дивіться трейлер онлайн

Фільм вийшов у 2003 році та став дуже популярним на той момент. Однак стрічка стала чимось більшим, ніж просто ромкомом – тепер її обожнюють переглядати щороку протягом святкового періоду.

"Вам лист"

Фільм 1998 року розповідає про Кетлін та Джо – двох людей, які підтримують стосунки в інтернеті й мало що знають одне про одного. Їхнім відносинам дещо загрожує: в реальному житті Джо та Кетлін є бізнес-конкурентами та навіть ворогами.

"Вам лист": дивіться трейлер онлайн

Натхненний класикою, цей фільм потішив шанувальників Тома Генкса та Мег Раян. Хімія головних акторів була неперевершеною.

"Поки ти спав"

Самотня і сором'язлива Люсі рятує красунчика Пітера від потрапляння під потяг. Чоловіка без свідомості госпіталізують, а вона щодня провідує його в лікарні. Родина вважає Люсі нареченою Пітера, а дівчина не поспішає цьому заперечувати. Поки наречений спить, вона розуміє, що казка не зможе тривати довго.

"Поки ти спав": дивіться трейлер онлайн

Сандра Буллок процвітає у своїй ролі, показуючи емоційну глибину та душевність своєї персонажки. За це її номінували на "Золотий глобус".