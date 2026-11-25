Пристрасть і романтика нерідко межують з одержимістю та небезпечними таємницями. Що робити, коли кохана людина виявляється зовсім не тією, за кого себе видає?

24 Канал зібрав добірку гостросюжетних трилерів, розв'язка яких точно вас здивує.

"Загублена" (2014)

Рейтинг IMDb: 8,1

Напередодні п'ятої річниці весілля у подружжя Ніка та Емі стається трагедія: жінка безслідно зникає з власного будинку. Поліція одразу знаходить у вітальні сліди боротьби та приховані підказки, які вказують на причетність самого чоловіка. Поки медіа активно обговорюють зразкову пару, Нік намагається довести свою невинуватість. Саме ці пошуки поступово витягують на світло темні секрети "ідеального" шлюбу.

"Загублена": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі хвалять режисерську майстерність Девіда Фінчера, гостру сатиру на сучасні медіа та блискучу гру Розамунд Пайк. Водночас деякі рецензенти зауважують, що сюжет місцями здається надто похмурим і цинічним.

"Що приховує брехня" (2000)

Рейтинг IMDb: 6,6

Клер та Норман здаються щасливою парою, яка після від'їзду доньки на навчання залишається наодинці в будинку біля озера. Однак спокійне життя жінки руйнується, коли вона починає чути дивний шепіт і бачити в оселі загадкового привида. Чоловік спершу списує усе на звичайну втому та стрес, тому намагається заспокоїти дружину. Та що глибше Клер заглиблюється в минуле своєї родини, то страшнішу правду про коханого вона відкриває.

"Що приховує брехня": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на сайті Metacritic кінокритики відзначають напружену атмосферу та переконливий акторський дует Мішель Пфайффер і Гаррісона Форда. Проте окремі автори відгуків вважають, що фінальна частина стрічки занадто затягнута.

"Невірна" (2002)

Рейтинг IMDb: 6,7

Едвард і Конні живуть у затишному передмісті Нью-Йорка, виховують сина та насолоджуються стабільним життям. Втім, усе змінюється одного дня, коли жінка випадково знайомиться на вулиці з привабливим незнайомцем. Між ними спалахує нестримна пристрасть, яка швидко переростає у небезпечний таємний роман. Коли чоловік починає підозрювати дружину у зраді, ревнощі штовхають героїв на фатальні вчинки.

"Невірна": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають сильну драматичну гру Даян Лейн і Річарда Гіра. Однак деякі критики зауважують, що сюжету бракує логічної послідовності у другій половині фільму.

"Зникнення Сідні Голла" (2017)

Рейтинг IMDb: 6,8

Талановитий молодий письменник Сідні Голл у двадцять років публікує роман, який миттєво стає світовим бестселером і змінює долю цілого покоління. Стрімкий успіх приносить йому славу, гроші та палке кохання дівчини на ім'я Мелоді. Проте одного дня головний герой безслідно зникає. Тож тепер загадковому детективу доведеться шукати відповіді у минулому письменника та на сторінках його гучного роману.

"Зникнення Сідні Голла": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на сайті Metacritic кінокритики хвалять щиру гру Логана Лермана та Ель Феннінг, а також цікаву нелінійну подачу історії. Водночас оглядачі вважають, що сценарій намагається охопити занадто багато драматичних тем одночасно.

Для любителів фільмів зі складним фіналом маємо добірку стрічок-головоломок, після яких доведеться довго шукати пояснення.