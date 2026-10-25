Вона – голлівудська зірка, він – власник книгарні: хітовий ромком 90-х, який варто побачити

Є романтичні комедії, які пам'ятають заради красивої історії кохання. А є ті, що залишаються в пам'яті завдяки атмосфері, незручним ситуаціям і персонажам, які здаються майже справжніми. 24 Канал розповідає, що "Ноттінг Гілл" належить саме до других.

Реклама Adv

популярні відео

Історія почалася з незручної вечері

Сценарист Річард Кертіс вигадав концепцію фільму не з бажання створити ще одну казку про кохання. Його зацікавила цілком життєва ситуація: що сталося б, якби людина раптом привела на звичайну вечерю до друзів когось неймовірно знаменитого?

Чи намагалися б гості справити враження? Чи поводилися б так, наче нічого особливого не відбувається? І що обговорювали б після того, як зірка піде додому?

Саме з цих роздумів виросла ідея "Ноттінг Гілл". Кертісу було цікаво не лише те, як могла б початися історія кохання між людьми з різним статусом, а й те, як слава змінює звичайні стосунки.

Реклама

Це помітно й у самому фільмі. Замість того щоб перетворювати кожну зустріч на ідеальне побачення, сценарій залишає місце для незручності, самоіронії та друзів, які не завжди знають, як поводитися поруч із голлівудською знаменитістю.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Ноттінг Гілл": дивитись трейлер онлайн

Джулія Робертс зіграла саму себе

У цій ролі є цікавий парадокс. Джулія Робертс, яку на той момент уже добре знали в усьому світі, зіграла Анну Скотт – зірку, чиє особисте життя постійно стає предметом обговорення.

У реальності акторка також стикалася з надмірною увагою преси. Журналісти стежили за її стосунками, публічними появами та навіть дрібницями приватного життя. У матеріалі Vanity Fair 1999 року Робертс говорила про те, наскільки складно знаменитості уникнути таблоїдної уваги.

Кадр з "Ноттінг Гілл" / Фото IMDb

Тому роль Анни сприймається особливо цікаво: акторка втілила персонажку, яка прагне звичайного життя, хоча весь світ бачить у ній насамперед знаменитість.

Реклама

Водночас не варто називати фільм автобіографічним. Сама Робертс заперечувала таке спрощене прочитання ролі. Її героїня має власну історію, а схожість із реальністю лише додає стрічці додаткового виміру.

Чому "Ноттінг Гілл" не схожий на типову романтичну казку

На перший погляд, у фільмі є всі знайомі складники жанру: випадкова зустріч, закоханість, перешкоди та велике почуття. Проте його привабливість не тільки в тому, чи будуть герої разом.

Кадр з фільму "Ноттінг Гілл" / Фото IMDb

Вільям не стає іншою людиною лише тому, що зустрів знамениту акторку. Його життя не перетворюється на глянцеву картинку, а друзі та звичне оточення залишаються важливою частиною історії. Саме побутові ситуації й комедійні моменти роблять їхні стосунки переконливішими за бездоганні романтичні жести.

І ще одна деталь: Анна не просто отримує шанс на кохання. Їй доводиться зіткнутися з тим, що слава не гарантує близькості, довіри чи можливості бути собою.

Реклама

Чому варто дивитися "Ноттінг Гілл" з чоловіком

Романтика без зайвого пафосу

Життєвий гумор і незручні ситуації

Історія кохання між людьми з різних світів

Харизма Джулії Робертс і Г'ю Ґранта

Атмосферний Лондон і затишні вулички

Герої, які не здаються ідеальними

Нагода поговорити про стосунки після перегляду

Фільм, який не втрачає чарівності навіть через роки

А якщо вам до душі затишна кінокласика 90-х, читайте також, чому романтична комедія "Вам лист" досі підкорює глядачів і залишається тією самою історією, до якої хочеться повертатися знову.