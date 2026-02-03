Окупанти влучили в під'їзд, у якому зростала зірка "Жіночого лікаря" Таїсія Хвостова

Росіяни здійснили черговий масований обстріл. У пік морозів окупанти не припиняють запускати над Україною ракети, "шахеди", дрони та будь-яку іншу техніку, яка нищить нашу землю.

У ніч з 2 на 3 лютого 2026 року окупанти влучили в будинок у Сумах, у якому проживають батьки акторки серіалу "Жіночий лікар" Таїсії Хвостової. Про це вона розповіла у своїх інстаграм-сторіс.

Рекомендуємо "Там горіло усе": зірка фільму "Ну мам" вимушено покинула рідну домівку

Росіяни влучили у під'їзд відомої української акторки

За словами акторки, вона спокійно спала вночі, а вранці почала отримувати повідомлення з запитаннями, чи все гаразд з її батьками. Вона одразу зателефонувала мамі й, на щастя, почула голос рідної людини.

Батьки акторки не постраждали, однак росіяни поцілили в під'їзд, у якому зростала Таїсія. За її словами, зовсім нещодавно вона ще була у своїй квартирі, а тепер там суцільні руїни. Удар припав між сьомим та восьмим поверхами, тоді як квартира акторки розташована на шостому.



Таїсія Хвостова розповіла про приліт / Скриншот з інстаграму

Не забуваймо донатити, адже росіяни прагнуть знищити не лише нашу землю, а й нашу єдність. Ми не маємо права цього допустити.

Що відомо про Таїсію Хвостову?