Окупанти влучили в під'їзд, у якому зростала зірка "Жіночого лікаря" Таїсія Хвостова
- У ніч з 2 на 3 лютого 2026 року російські окупанти влучили в будинок у Сумах, де проживають батьки акторки Таїсії Хвостової; батьки не постраждали, але їхній під'їзд зазнав значної шкоди.
- Таїсія Хвостова, зірка серіалу "Жіночий лікар", активно працює в кіно та театрі, а також займалася створенням анімаційного персонажа Мавки; зараз вона проживає в Києві.
Росіяни здійснили черговий масований обстріл. У пік морозів окупанти не припиняють запускати над Україною ракети, "шахеди", дрони та будь-яку іншу техніку, яка нищить нашу землю.
У ніч з 2 на 3 лютого 2026 року окупанти влучили в будинок у Сумах, у якому проживають батьки акторки серіалу "Жіночий лікар" Таїсії Хвостової. Про це вона розповіла у своїх інстаграм-сторіс.
Росіяни влучили у під'їзд відомої української акторки
За словами акторки, вона спокійно спала вночі, а вранці почала отримувати повідомлення з запитаннями, чи все гаразд з її батьками. Вона одразу зателефонувала мамі й, на щастя, почула голос рідної людини.
Батьки акторки не постраждали, однак росіяни поцілили в під'їзд, у якому зростала Таїсія. За її словами, зовсім нещодавно вона ще була у своїй квартирі, а тепер там суцільні руїни. Удар припав між сьомим та восьмим поверхами, тоді як квартира акторки розташована на шостому.
Таїсія Хвостова розповіла про приліт / Скриншот з інстаграму
Що відомо про Таїсію Хвостову?
- Таїсія Хвостова народилася в місті Суми.
- Вона активно знімається в кіно та працює на театральній сцені.
- Зокрема, акторка стала однією з зірок популярного українського серіалу "Жіночий лікар. Нове життя", де зіграла роль медсестри Ліди.
- Таїсія була долучена до створення головної героїні популярного анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня". Акторка працювала над рухами та пластикою Мавки впродовж 2,5 року.
- Таїсія Хвостова одружена з українським актором Ярославом Шахторіним, який також активно знімається в українських серіалах. Зокрема, його можна побачити в серіалах "Жіночий лікар. Нове життя", "Парочка слідчих" та багатьох інших.
- Наразі Таїсія проживає в Києві, однак її батьки досі залишаються в Сумах. Саме туди в ніч з 2 на 3 лютого влучили російські окупанти.