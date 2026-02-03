Укр Рус
Кіно Кіноновини Окупанти влучили в під'їзд, у якому зростала зірка "Жіночого лікаря" Таїсія Хвостова
3 лютого, 11:21
2

Окупанти влучили в під'їзд, у якому зростала зірка "Жіночого лікаря" Таїсія Хвостова

Ольга Паньків
Основні тези
  • У ніч з 2 на 3 лютого 2026 року російські окупанти влучили в будинок у Сумах, де проживають батьки акторки Таїсії Хвостової; батьки не постраждали, але їхній під'їзд зазнав значної шкоди.
  • Таїсія Хвостова, зірка серіалу "Жіночий лікар", активно працює в кіно та театрі, а також займалася створенням анімаційного персонажа Мавки; зараз вона проживає в Києві.

Росіяни здійснили черговий масований обстріл. У пік морозів окупанти не припиняють запускати над Україною ракети, "шахеди", дрони та будь-яку іншу техніку, яка нищить нашу землю.

У ніч з 2 на 3 лютого 2026 року окупанти влучили в будинок у Сумах, у якому проживають батьки акторки серіалу "Жіночий лікар" Таїсії Хвостової. Про це вона розповіла у своїх інстаграм-сторіс.

Рекомендуємо "Там горіло усе": зірка фільму "Ну мам" вимушено покинула рідну домівку

Росіяни влучили у під'їзд відомої української акторки

За словами акторки, вона спокійно спала вночі, а вранці почала отримувати повідомлення з запитаннями, чи все гаразд з її батьками. Вона одразу зателефонувала мамі й, на щастя, почула голос рідної людини. 

Батьки акторки не постраждали, однак росіяни поцілили в під'їзд, у якому зростала Таїсія. За її словами, зовсім нещодавно вона ще була у своїй квартирі, а тепер там суцільні руїни. Удар припав між сьомим та восьмим поверхами, тоді як квартира акторки розташована на шостому. 


Таїсія Хвостова розповіла про приліт / Скриншот з інстаграму

Не забуваймо донатити, адже росіяни прагнуть знищити не лише нашу землю, а й нашу єдність. Ми не маємо права цього допустити.

Що відомо про Таїсію Хвостову?

  • Таїсія Хвостова народилася в місті Суми.
  • Вона активно знімається в кіно та працює на театральній сцені.
  • Зокрема, акторка стала однією з зірок популярного українського серіалу "Жіночий лікар. Нове життя", де зіграла роль медсестри Ліди.
  • Таїсія була долучена до створення головної героїні популярного анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня". Акторка працювала над рухами та пластикою Мавки впродовж 2,5 року.
  • Таїсія Хвостова одружена з українським актором Ярославом Шахторіним, який також активно знімається в українських серіалах. Зокрема, його можна побачити в серіалах "Жіночий лікар. Нове життя", "Парочка слідчих" та багатьох інших.
  • Наразі Таїсія проживає в Києві, однак її батьки досі залишаються в Сумах. Саме туди в ніч з 2 на 3 лютого влучили російські окупанти.