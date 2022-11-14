Росія ввела санкції проти Кетрін Виник та Джима Керрі, який назвав Путіна "недоумком"
МЗС Росії ввело санкції проти 100 громадян Канади. Серед них актори Кетрін Винник та Джим Керрі.
Світові знаменитості, які з першого дня війни підтримують Україну, підпали під санкції Росії. Їм закрили в'їзд до країни-агресорки. Про це пишуть російські ЗМІ, інформує 24 канал.
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Хто потрапив до чорного списку Росії
Санкції наклали 100 громадян Канади, серед яких директори, прем’єр-міністри, перекладачі, режисери та актори. Зокрема до чорного списку увійшли Джим Керрі, Кетрін Винник та Девід Безмозгіс.
Джим Керрі, Кетрін Винник у чорному списку Росії / МЗС Росії
Як зірки підтримали Україну
Один з найпопулярніших коміків світу Джим Керрі висловився про війну Росії в Україні та різко засудив Путіна ще 27 лютого. Зірка фільму "Маска" на весь світ говорить про війну в Україні, яку розв'язав Путін. Саме його, до речі, він назвав "недоумком" у своєму твітері.
Кетрін Винник, яка має українське коріння, також неодноразово висловлювала солідарність з українським народом. З першого дня війни зірка підтримує українців, які опинилися у жахливій новій реальності. Вона публікувала відео з російськими полоненими, звернення Президента України, радила до перегляду фільм "Зима у вогні". Кетрін показувала відео зі зруйнованими українськими містами, кадрами жахливої війни та дітей, які постраждали. А пізніше наважилась на серйозний крок і створила спеціальний фонд допомоги для України.
Раніше повідомлялося, що до чорного списку увійшли відомі актори Шон Пенн та Бен Стіллер, які приїжджали в Україну.