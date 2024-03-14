Росіяни вкрали відомий український фільм для кінофестивалю у Франції: Україна відреагувала

Фільм "Тіні забутих предків" відомого українського режисера Сергія Параджанова внесли до програми Фестивалю російського кіно в Франції. Це викликало обурення, оскільки росіяни вкотре намагаються приписати собі нашу культурну спадщину, представивши її як свою власність.

Посольство України вже висловило свою реакцію на цю ситуацію. Щоб уникнути підозри про крадіжку, росіяни перейменували картину Параджанова на "Вогненні коні".

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Росіяни вкрали фільм "Тіні забутих предків"

Відомо, що це вже десятий фестиваль кіно Росії у Франції, який триває з 7 по 17 березня у Парижі та Таверні. На цьому заході росіяни вирішили показати український фільм "Тіні забутих предків", видаючи його за свою творчість.

"Тіні забутих предків": дивіться онлайн український фільм

Україна вже відреагувала на цей випадок – посольство в Парижі звернулося до місцевої влади. Представники нашої країни вказали на спробу незаконного використання культурної спадщини та закликали врегулювати цю ситуацію в інтересах справедливості.

Український фільм Сергія Параджанова "Тіні забутих предків": що відомо

Фільм був знятий режисером у 1964 році на базі кіностудії імені Олександра Довженка. Стрічка отримала світове визнання на багатьох міжнародних фестивалях і визначила нові тенденції в українському кінематографі. Крім того, фільм відіграв важливу роль у становленні українського поетичного кіно.

Після протестів проти арештів українських інтелектуалів, він став одним із ключових символів дисидентського руху та боротьби українського народу проти радянського режиму.