Росіяни сфабрикували чергову брехню про участь у Каннському кіномаркеті: організатори відповіли

Російські медіа поширили інформацію про можливе представлення фільму "Брат 3" на кіномаркеті Каннського фестивалю Marché du Film. Першоджерелом цієї інформації вказували російську продюсерку Юлію Переверзєву та режисера стрічки Валерія Переверєва.

Інформація стверджувала, що фільм будуть демонструвати під час ділової програми фестивалю. Однак організатори фестивалю спростували чергову брехню росіян.

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Російські медіа поширюють чергову брехню

Російські представники заявили, що на Каннському кіномаркеті буде представлено фільм "Брат 3". У стрічці головну роль виконує репер Птаха, який відкрито підтримував окупацію Криму у 2014 році й наразі висловлює підтримку повномасштабної війни в Україні, яку провадить Росія.

Що стосується "Брат 3" – йому влаштовано повторний прокат у Росії, міжнародну дистрибуцію та гарне фестивальне життя,

– обіцяв Переверзєв.

Під однією з публікацій фестивалю українські користувачі почали висловлювати обурення Каннському кіномаркету щодо моральної правомірності допуску країни-агресорки.

У відповідь на один із коментарів організатори події підкреслили, що не згодні з позиціями російських заяв та сказали, що здивовані їхнім анонсом.

Ми хотіли б пояснити, що ми самі дуже здивовані, оскільки компанія, про яку йдеться, не є ані експонентом, ані акредитованою компанією Marché du Film. Крім того, покази Marché ще не підтверджені та будуть оприлюднені лише наприкінці квітня. До того, використання ними нашого бренду та логотипу заборонено,

– прокоментували організатори.

Позиція організаторів Каннського кіномаркету

Організатори Marché du Film нагадали, що до завершення повномасштабної війни на користь України, участь представників Росії, які пов'язані з урядом, буде заборонена. Також була додана офіційна заява фестивалю, доступна за посиланням.

Marché du Film є частиною найбільшого кінофестивалю у Каннах, який щорічно проходить у травні. На цьому кіноринку збираються фахівці з усього світу, щоб представити та відкрити для себе майже 4 000 фільмів та проєктів на різних стадіях розробки. У 2024 році його проведення заплановано на період з 14 по 25 травня.