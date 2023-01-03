Продовжують красти: у Росії знімуть відповідь "Гаррі Поттеру" – фільм з юними чарівниками

Російському кінематографу фантазії все ж не вистачає! Пропагандистські канали заявляють, що у державі-агресорці планують зняти "відповідь" "Гаррі Поттеру" та "Володарю перснів" – стрічку, у якій головні герої будуть чарівниками.

Російська компанія "Союзмультфільм" хоче екранізує казку "Тайны Чароводья" Юлії Іванової. В офіційній заяві йдеться, що це їхня відповідь "Гаррі Поттеру" та "Володарю перснів", передає 24 канал.

Читайте також Росія хоче показати в кіно фільм "Операція "Фортуна", який Гай Річі перезнімав заради українців

У Росії знімуть "відповідь" "Гаррі Поттеру" – фільм з чарівниками та фантастичним світом

Голова Ради директорів "Союзмультфільму" Юліана Слащова зазначила: "У нас у розробці кілька анімаційних повних метрів, які створюватимуть нових героїв на основі книг, уже написаних та прочитаних дітьми. Це наша відповідь "Гаррі Поттеру" та "Володарю перснів".

Це захопливий і красивий світ із юними чарівницями Ельдою та Шані, які протистоять розколу всередині королівства, що складається з могутніх магічних орденів чаронітів. Тут також буде велика кількість оригінальних персонажів та сюжетних ліній,

– повідомили у російській компанії.

Реакція українців:

"І назвуть "Володар Поттера", або "Кільце Гаррі";

"Можна було б звісно втілити свою ідею, але ні, Росія знімає тільки пародійні "відповіді" на чиюсь творчість";

"Дай Бог ніколи не побачити це... Хоча з таким розподілом бюджету та його дефіцитом, їм хоч би на 5 хвилин відзняти грошей вистачило";

"Думаю, все, що в силах їхньої фантазії, то бабка йожка";

"Володар сміттєвих мішків і пустих мізків" тощо.

, Росія все своє життя краде те, що їй не належить, руйнує, спотворює та зазіхає на історію. Нещодавно російські "артисти" вкрали чимало українських пісень талановитих українських виконавців: Кузьми, Христини Соловій, Skofka та інших. Тож вкрасти сюжет у вже всесвітньо відомих книг та проєктів для такої "нації" – не проблема.