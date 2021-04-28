Російський дистриб'ютор Amediateka залишає український онлайн-кінотеатр Megogo

Джерело:The Village Україна
На Megogo більше не буде серіалів та фільмів, придбаних у сервісі Amediateka. Про це Megogo повідомив користувачам у розсилці.
За рішенням правовласника контент Amediateka більше не буде доступний для підписників онлайн-кінотеатру Megogo. Внаслідок чого, з 1 травня матеріали Amediateka будуть доступні лише на сервісі OLL.TV.
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Таким чином, сервіс Megogo залишається без фільмів та серіалів HBO, наприклад:
Варто відзначити, що придбаним у HBO контентом Amediateka продовжують користуватися інші українські онлайн-кінотеатри, зокрема OLL.TV, який заявив, що тепер – це його ексклюзив. Доступ до такого контенту залишається лише на партнерських платформах Vodafone TV і Інтерактивне TV від Укртелеком.Довідка. Сервіс OLL.TV входить в Медіа Групу Україна олігарха Ріната Ахметова.