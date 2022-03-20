Російська культура не пройшла випробовування на гідність, – Тарас Томенко, режисер "Териконів"

Український режисер фільму "Терикони" Тарас Томенко в інтерв’ю TotalKonotop розповів про російську культуру у війні Росії проти України та його нові фільми "Терикони" та "Будинок "Слово". Нескінчений роман".

Тарас Томенко нещодавно закінчив роботу над двома проєктами: це документальний фільм "Терикони" про дітей, які живуть вже 8 років під обстрілами, та ігровий "Будинок "Слово". Нескінчений роман" про Розстріляне відродження.

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Тарас Томенко про російську культуру

Ми живемо в унікальному часі, попри цю трагедію, котра відбувається, ми бачимо встановлення величі народу, встановлення духу, перемоги. Ми живемо в історичний час. Я сподіваюся, що цей досвід перетвориться в мистецькі твори, мистецьке осмислення процесу, тому що війна, як би це не звучало трагічно, завжди породжувала найкращі твори мистецтва,

– розповів режисер.

На своє запитання: "Як можливо було в наш час допустити народження фашизму в усіх на очах?", режисер відповів: "Ця війна є випробовуванням на людськість. Відповідальність за те, що відбувається зараз в Україні несуть насамперед росіяни, Путін і вся російська культура. Тому що вона не пройшла своє випробовування на гідність. А те, що вона дозволила породити в наш час нацизм, – вона має бути за це заблокована на довгий час, допоки не прийде те осмислення, яке пройшли німці. Вони мали очиститися, пройти через комплекс провини". Однак, за словами режисера, в росіян навіть і не пахне тим комплексом.

Російська культура має переродитися, але це ще буде не скоро. Тому весь російський кінематограф має бути заблокованим,

– сказав Томенко.