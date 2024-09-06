4 актори-запроданці, які раніше знімались в Україні, а сьогодні підтримують російську війну

Сьогодні в країні-агресорі багато російських акторів ведуть безтурботне життя і продовжують працювати, хоча колись активно брали участь у зйомках в Україні. Вони не лише займали місця на українському ринку кіно, але й часто забирали можливості в українських талантів.

У той час, як Україна веде боротьбу за свою свободу, ці актори мовчать про війну, або відкрито підтримують путінський режим. Раніше ми вже розповідали про російських "зірок", які займають пасивну або проросійську позицію щодо війни. У новому матеріалі Кіно 24 ми продовжуємо цей список.

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Петро Риков

Російський актор Петро Риков, який раніше здобув популярність завдяки своїм ролям в українських серіалах, таких як "Ніщо не трапляється двічі", "Сімейний портрет" і "Любов матері", а також у численних інших кінороботах, зараз знімається в новому пропагандистському серіалі в Росії.



Петро Риков / Фото з мережі

Цікаво, що до цього моменту Риков позиціонував себе як актор як російського, так і українського кіно. Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, його позиція змінилася. Петро Риков став активним прихильником політики Кремля і не засуджує війну проти України, що викликало значну критику з боку його колишніх шанувальників та української аудиторії.

Катерина Ковальчук

Катерина Ковальчук, відома за своєю роллю в першому сезоні серіалу "Кріпосна", своїм мовчанням демонструє підтримку агресії, яку здійснює диктатор Путін. Її відмова коментувати або засуджувати війну, вбивства та тероризм, які стали частиною політики Кремля, вказує на те, що вона свідомо чи несвідомо підтримує дії, які спрямовані проти України.



Катерина Ковальчук / Фото з мережі

Софія Прісс

Софія Прісс замінила Катерину Ковальчук у серіалі "Кріпосна" та продовжила грати роль головної героїні. Попри свою кар'єру в українському кіно, зрадниця також вибирає мовчання щодо війни, яку Росія веде проти України.

Це мовчання ставить під сумнів її позицію і моральні переконання, особливо в умовах, коли публічні особи мають значний вплив на суспільну думку і можуть допомогти привернути увагу до важливих проблем.



Софія Прісс / Фото з мережі

Нонна Гришаєва

Нонна Гришаєва, відома акторка, яка здобула популярність завдяки ролі в серіалі "Татусеві доньки" та є уродженкою Одеси, сьогодні відкрито підтримує Росію.

Попри те що Росія веде агресивну війну проти України, обстрілюючи ракетами мирне населення, руйнуючи житлові будинки та критичну інфраструктуру і забираючи життя безневинних людей, Гришаєва не вважає Росію агресором. Натомість вона звинувачує Україну у "зраді", демонструючи таким чином своє небажання визнавати реальність і підтримуючи дії агресора.



Нонна Гришаєва / Фото з мережі

Запам'ятайте імена тих, хто зрадив моральні цінності, підтримавши війну проти України, ігноруючи російську агресію.