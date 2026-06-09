Ви їх знаєте: російські актори, які часто знімались в українських серіалах

До війни в України російські та українські актори часто знімались у фільмах та серіалах українського та російського виробництва. Та все почало змінюватись з розв'язанням війни на Донбасі, а от події 24 лютого 2022 року уже повністю зірвали маски з усіх відомих людей.

Цікаво, що дехто з тих акторів народився в Україні, зробив кар'єру в Росії й сьогодні займає позицію саме країни-агресорки. Оскільки своїх ворогів потрібно знати в обличчя, то 24 Канал розповість про деяких з них.

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Станіслав Бондаренко

Цього актора обожнювали не тільки в Росії, а й в Україні. Та і не дивно, адже Бондаренко народився у Дніпрорудному, що у Запорізькій області. Коли Станіславу було 11 років, родина переїхала до Москви.

Коли розпочалась повномасштабна війна, актор підтримав криваву політику Кремля й відверто наплював на місто, де він ріс.

Моя батьківщина – Росія. Це велика і сильна країна і мені дуже смішно, коли Україна намагається перемогти,

– заявив Бондаренко.

До великої війни він часто знімався в українських серіалах.

Станіслав Бондаренко / Фото з соцмереж

Максим Радугін

Це й же актор має завдячувати українському кіновиробництву, яке неабияк допомогло його кар'єрі. Глядачі можуть пам'ятати Радугіна із серіалу "Кріпосна".

Сьогодні він продовжує жити у Росії, а також грає у мовчанку, ігноруючи факт вбивства невинних людей.

Максим Радугін / Фото з мережі

Олеся Железняк

Одна із зірок серіалу "Свати" у публічному російському просторі скаржилась на родичів з України, заявляючи, що обірвала з ними спілкування.

Вона висловила відверто своє здивування, що українці не вважають Росію "рятівницею", а називають країною-окупантом. Железняк навіть зверталась до Володимира Зеленського через телебачення.

Мені хочеться сказати: "Володю, ну, невже ти мене так ненавидів, що ти хочеш вбити моїх дітей?". Я пам'ятаю, суботу, неділю ми йшли Хрещатиком і там висіли прапори американські. Я думаю, може зло так і приходить,

– сказала Железняк.

Олеся Железняк / Фото з мережі

Тетяна Кравченко

Ще одна російська акторка, яка зіграла у "Сватах" роль Валюхи. Позиція Кравченко прозора – вона не засуджує війну та підтримує Путіна. А хто не знав, то артистка народилась у Донецьку, але, здається, забула про цей факт зі своєї біографії.

Тетяна Кравченко / Фото з мережі

Прохор Дубравін

Актор був частим гостем в Україні, адже знімався у наших серіалах. Здавалось, що у ситуації з війною він би мав підтримати нашу країну, адже бачив на власні очі, що тут немає такого, як описує їхня пропаганда.

Однак Прохор вирішив підтримати окупаційну політику Кремля. Ба більше, над українцями, для яких актор раніше знімався, він насміхається.

Прохор Дубравін / Фото з мережі

Антон Батирєв

До повномасштабної війни Батирєва можна було побачити у низці українських фільмів і серіалів. Він навіть замислювався над тим, щоб отримати українське громадянство й дозволяв "гострі фрази" у бік Володимира Путіна.

Актор, який знявся у серіалі "Ніщо не трапляється двічі", після 24 лютого 2022 року повернувся до країни-агресорки і у соцмережах підіграв російській пропаганді.

Антон Батирєв / Кадр з серіалу "Ніщо не трапляється двічі", в якому зіграв актор

І повертаючись до теми "Сватів", варто ще згадати про Федора Добронравова, який зараз публічно підтримує російську агресію, окупантів і бажає Росії перемоги.