Зірка "Сватів" Добронравов публічно підтримав Росію: актор відвідав окупантів у лікарні

Одіозний Федір Добронравов, виконавець ролі Івана Будька у серіалі "Свати", після довгої мовчанки, публічно заявив, що підтримує Росію у війні проти України. Крім цього, він зустрівся з пораненими росіянами у лікарні.

Добронравов відомий також своїми антиукраїнськими публічними заявами та підтримкою анексії Криму. Через це у листопаді 2017 року СБУ заборонила в’їзд в Україну російському акторові.

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Зірка "Сватів" Добронравов публічно підтримав Росію

У Міноборони Росії заявили, що Добронравов відвідав поранених російських окупантів у лікарні міста Самара. А також він усім побажав якнайшвидшого одужання. Таким чином, Добронравов підтримав вбивства українців, геноцид і терористичні атаки, які Росія здійснює в Україні.

Російські ЗМІ також опублікували відео, у якому чітко чути, що російський актор каже: "Все буде добре". Він поспілкувався з росіянами, які вбивають мирних українців, знищують їхні домівки, тварин та українські міста. Ба більше, він залишив їм свій автограф.

Під час "відвертої бесіди" з військовослужбовцями він висловив їм слова підтримки та найкращі побажання,

– відзвітували про цю подію в Міноборони Росії.

Ця "подія" стала по суті першим публічним висловлюванням позиції Добронравова стосовно повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Добронравов відвідав російських окупантів у лікарнях: дивіться відео

57-річний радянський і російський актор театру та кіно. Народний артист Росії. У квітні 2014 року дав інтерв'ю, де схвально відгукнувся про анексію Криму Росією. Відомий за роллю у фільмах та серіалах "Свати", "Мами", "Кадети", "Про що говорять чоловіки" тощо.