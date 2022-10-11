"Це мій біль, з яким я живу": російський режисер розповів, що переживає за хвору сестру у Києві
Один із найвідоміших російських режисерів-аніматорів Гаррі Бардін поділився, що важко переживає війну в Україні. За його словами, він кожен день дзвонить до хворої сестри у Києві та просить її йти до бомбосховища під час повітряних тривог.
Сім’я Бардіна до 1941 року жила у Києві. Потім вона евакуювалася до Оренбурга, де й народився Гаррі. Згодом батьки повернулися до України, зараз поховані у Києві.
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Російський режисер Гаррі Бардін про родичів в Україні
В інтерв’ю Катерині Гордєєвій, яку в Росії називають "іноагентом", він назвав себе киянином.
Я – киянин. Моя рідна сестра живе в Києві. Я щовечора телефоную їй і запитую про кількість повітряних тривог, які були. Для мене це так близько. Мої батьки там поховані. Це все для мене страшний період,
– сказав він.
"Вона, хоч молодша за мене, але набагато більш хвора. У неї в під'їзді є бомбосховище, але їй там незручно. Сидіти вона не може, їй простіше лежати, а лежати там неможливо. Тому вона не ходить до бомбосховища, переконуючи мене, що їй краще здохнути у своїй квартирі. І переконати її я не можу. Це мій біль, з яким я живу", – доповнив він.