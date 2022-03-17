Розкажу вам правду про війну в Україні, – Шварценеггер звернувся до своїх російських друзів

Арнольд Шварценеггер записав відеозвернення до російських солдатів. У своєму ролику він намагався донести правду про війну в Україні, яку від них приховує влада Кремля.

Актор звернувся до російських солдатів, тому що "відбуваються жахливі події", які від них приховують і про які їм варто дізнатися. Крім цього, актор розповів про любов до російського народу та вирішив згадати про свого кумира Юрія Власова.

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Арнольд Шварценеггер вважає себе другом російського народу

"У 1961 році, коли мені було 14 років, я зі своїм другом поїхали у Відень на Чемпіонат світу з важкої атлетики. Я був серед глядачів, коли побачив, як Юрій Петрович Власов виграв його, став першою людиною, яка підняла 200 кілограмів над головою. Мій друг мав змогу провести мене залаштунки, і ось я, 14 хлопчик стою перед найсильнішим у світі. Я не міг повірити", – згадав Шварценеггер.

Прийшовши додому, актор повісив біля свого ліжка плакат з Власовим, однак його батько не розділяв з ним його любов і просив хлопця знайти собі німецького або австралійського кумира.

Він (батько, – Кіно 24) не любив росіян через свій досвід у Другій світовій війні,

– сказав актор.

За словами актора, він не зняв плакат зі стіни, бо йому було байдуже під яким прапором виступав Юрій Власов. З того часу Шварценеггер пов’язав своє життя з Росією: їздив на бодибілдинг, зйомки фільмів, зустрічався зі своїми російськими фанатами тощо.

Актор згадав, що під час фільмування "Червоної спеки" 1988 року, знову зустрівся зі своїм кумиром. Тоді Власов провів з ним весь день і подарував горня, яке Шварценеггер захоплено показав під час відеозвернення.

Він був добрим, чуйним і щедрим. Він подарував мені красиву синє горня. З того часу я кожного ранку п’ю з нього каву,

– наголосив актор.

Хто такий Юрій Власов? Народився в українському місті Макіївка Донецької області. Радянський важкоатлет, російський письменник та політичний діяч. Заслужений майстер спорту СРСР. Олімпійський чемпіон, срібний призер Ігор. Виступав за Москву.

Шварценеггер ще раз зауважив, що з 14 років (акторові зараз 74, – Кіно 24) не відчував нічого, окрім прив’язаності та поваги до російського народу. "І це так причина, чому я зараз це все вам говорю", – звернувся він до росіян.

Шварценеггер звернувся до росіян з правдою про війну Росії проти України

Далі Шварценеггер продовжував співати оди росіянам, але все ж вирішив розказати правду про війну, яку Росія розв’язала в Україні. У ролику актор намагався пояснити російському народові, що вони отруєні пропагандою Кремля.

Як давній друг російського народу, я надіюся, що ви почуєте те, що я вам скажу,

– звернувся актор.

"Знаєте, бувають такі випадки, неправильні, коли нам не можна мовчати. З вашою владою – все те саме. Я знаю, що ваша влада вам говорить, що ця війна для денацифікації України. Денацифікації України? Це не правда. Україна не починала цю війну. Її почали не націоналісти й не нацисти. Влада Кремля її почала", – доповнив він.

Це не війна російського народу,

– зазначив актор.

Про пропаганду та ізоляцію Росії

Шварценеггер повідомив, що минулого тижня 141 країна світу проголосувала за визнання Росії агресором і закликали негайно вивести свої війська. Зі всього світу тільки 4 країни проголосували разом з Росією. Це факт.

За словами актора, світ відвернувся від Росії через їхнє вторгнення в Україну: "Цілі квартали зруйновані артилерією та бомбами, включаючи дитячу лікарню та пологовий будинок. Майже 3 мільйони біженців, зокрема жінок та літніх людей, покинули свою країну. Ще більше намагаються поїхати. Це гуманітарна катастрофа. Через свою жорстокість Росія тепер ізольована від світу".

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Щобільше, заявив актор, їм не говорять правду навіть про наслідки війни й для самої Росії.

"Я з важкістю говорю, що тисячі російських солдатів вбиті. Вони з’явилися серед українських воїнів, які борються за свою батьківщину, і російською владою, що воює заради завоювання. Чимало російської техніки знищено, або залишено. Російські бомби, що падають на невинних громадян, принесли ту руйнацію, яка так розгнівала світ, що були введені найсильніші глобальні економічні санкції в історії", – сказав він.

Російська влада бреше не тільки своїм громадянам, а й солдатам. Вони зіткнулися з відчайдушним опором українців, які хочуть захистити свої сім’ї та країну. Це факт,

– зізнався актор.

"Коли я дивлюся на те, як з руїн витягують маленьких діток, мені здається, що я дивлюся документальний фільм про жахи Другої світової війни, а не сучасні новини", – зазначив актор.

Шварценеггер знову нагадав про свого батька: "Коли мій батько приїхав в Ленінград, він був дуже накачаний брехнею своєї влади. Коли він поїхав з Ленінграда, то був стомлений фізично і морально. Він прожив все життя з болем. Болем від вини, яку він відчував".

У підсумку актор звернувся до російських солдатів: "Ви вже знаєте чимало правди, яку я вам розказав. Ви бачили її власними очима".

За словами актора, він не хоче, щоб вони були такими втомленими, як його батько. "Це не війна для захисту Росії, це незаконна війна, яку обговорює весь світ", – сказав він.

Актор назвав росіян, які вийшли на мітинги, – своїми героями

Окрім цього, Шварценеггер наголосив, що це Путін почав війну, він її веде і може закінчити. А ось росіян, які вийшли на мітинги проти війни, він назвав своїми героями.

Світ побачив вашу сміливість. Ми знаємо, що ви страждаєте від наслідків вашої сміливості. Вас затримують. Вас садять. Вас б'ють. Ви – мої нові герої. У вас є сила Юрія Петровича Власова. У вас справжнє серце Росії. Дорогі мої російські друзі, хай благословить вас Господь,

– зазначив Шварценеггер.

Нагадаємо, нещодавно голлівудський кіноактор Арнольд Шварценеггер висловився, що захоплений мужністю українських військових у час війни з Росією.

Я сподіваюся, що розсудливість зрештою переможе і покладе край цій непотрібній війні до того, як буде зламано надто багато життів. А поки що я на боці народу України. Я поділяю ваше горе та вашу надію на світ. Ви надихаєте мене своєю хоробрістю і людяністю перед цим кошмаром. Хай Бог вас благословить,

– написав Арнольд.