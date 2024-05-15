З росіянами на червоній доріжці: у Франції відкрився 77-й Каннський кінофестиваль
14 травня відбулося відкриття 77-го Каннського кінофестивалю у Франції. Цей захід триватиме майже два тижні на набережній Круазет.
У цьому році конкурс виявився байдужим до війни в Україні, проте досить толерантним, щоб запросити російських представників. У матеріалі дізнаєтесь, хто з'явився на червоній доріжці кінофестивалю цього року.
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Хто був на червоній доріжці Каннського кінофестивалю
Цьогоріч єдиний режисер з України, що представляє свою роботу на Каннському кінофестивалі, – Сергій Лозниця, якого виключили з Української кіноакадемії. Ще навесні стало відомо, що він готується до презентації свого фільму у Каннах.
У 2022 році Лозниця опинився в центрі скандалу на цьому ж кінофестивалі, коли замість того, щоб розповідати про тортури та вбивства, які несе Росія, виступив на захист російської мови.
У цьому році він планує представити стрічку "Вторгнення", яка розповідає про життя українців у тилу під час повномасштабного вторгнення Росії.
На відкритті також помітили чимало росіян, серед яких російська модель Тетяна Корсакова, що пройшлася по червоній доріжці в зеленій оксамитовій сукні, росіянка Олена Леніна – модель, підприємниця та ведуча та чимало інших.
Хто в журі цьогорічного фестивалю
Цього разу міжнародне журі очолила режисерка, яка стала справжньою сенсацією минулого року – Грета Гервіг.
Разом з нею фільми з конкурсної програми оцінюватимуть:
- американська акторка та лауреатка Золотого глобусу – 2024 Лілі Гладстоун,
- французька акторка Єва Грін,
- ліванська режисерка і сценаристка, володарка Призу журі Канн у 2018 році – Надін Лабакі,
- володар Золотої пальмової гілки Каннського кінофестивалю 2018 року – Хірокадзу Корееда,
- іспанський режисер і сценарист Хуан Антоніо Байона,
- італійський актор П'єрфранческо Фавіно,
- французький актор Омар Сі,
- турецька сценаристка і фотографка Ебру Джейлан.