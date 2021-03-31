Вони будуть страждати, – у мережі презентували трейлер 4 сезону "Розповіді служниці"

З 28 квітня прихильники серіалу "Розповідь служниці" побачать перші серії 4 сезону. А щоб більше підігріти цікавість, представники стрімінгової компанії Hulu опублікували офіційний трейлер серіалу, який вже вразив своїми кадрами.

Вже у ролику автори стрічки показали, що у нових епізодах "Розповіді служниці" буде запекле протистояння проти тоталітарної системи. А очолить його Джун Озборн, яка вже давно жадає розплати. Жінка дасть собі обіцянку: "Вони будуть страждати. Так, як страждали ми".

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Згідно із трейлером, на головну героїню серіалу "Розповідь служниці" влаштують справжнє полювання, адже Джун влаштує втечу групи дітей до Канади. Допомагатиме месниці служниця Джанін та коханець Нік, водночас Фред Вотерфорд намагатиметься вистежити її та вбити. Тому на глядачів чекає запекла боротьба за справедливість.

"Розповідь служниці" 4 сезон: дивіться трейлер

"Розповідь служниці": коротко про серіал

Популярний серіал створили за мотивами однойменного роману Маргарет Етвуд. У "Розповіді служниці" письменниця змалювала вигадану республіку Галаад, яку захопили військові. З часом тільки одиниці жінок не були безплідними, відтак їх поневолили і використовували для виношування і народжування спадкоємців для офіцерів. Серед таких служниць опинилась Джун Озборн, яка відмовляється підкорятись тоталітарним правилам і чинить супротив владі.

У 3 сезоні "Розповіді служниці" головна героїня перейшла до більш активних дій. А вже у нових серіях її боротьба вийде на новий рівень та завдасть суттєвої школи Галааду. Прем'єра 4 сезону "Розповіді служниці" запланована на 28 квітня 2021 року.

Головні актори серіалу отримали: