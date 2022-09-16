"Розповідь служниці" 5 сезон: якими вийшли перші два епізоди – сюжет та відгуки
На Hulu 14 вересня відбулася прем’єра 5 сезону популярного серіалу про дистопічну трагедію "Розповідь служниці". Якими вийшли перші дві серії та чи сподобалися глядачам – читайте нижче.
5 сезон "Розповіді служниці", екранізації однойменного роману канадської письменниці Маргарет Етвуд, наразі отримав рейтинг 69 % від критиків на Rotten Tomatoes. Глядачі оцінили шоу на 59 %. Які відгуки залишили – читайте нижче.
Дізнавайтеся більше Міллі Алкок розповіла про інтимну сцену з Меттом Смітом у "Домі Дракона": "Було досить зручно"
"Розповідь служниці" 5 сезон 1 і 2 епізоди: відгуки
Зауважте, як і книга, серіал отримав шалену популярність серед глядачів, відтак на вихід нових епізодів з нетерпінням чекали мільйони людей у всьому світі.
Епізод 1 – "Ранок"
Дата виходу в ефір: 14 вересня
Жінка, примушена до сексуального рабства, виборює виживання в тоталітарному, фундаменталістському суспільстві, яке раніше було Сполученими Штатами.
Епізод 2 – "Балет"
Дата виходу в ефір: 14 вересня
Джун щосили намагається переглянути своє призначення й зрозуміти особистість, зіштовхуючись із наслідками вбивства командира Вотерфорда; овдовіла Серена Вотерфорд намагається підняти свій авторитет у Торонто.
Графік виходу наступних епізодів
- Епізод 3 – 21 вересня;
- Епізод 4 – 28 вересня;
- Епізод 5 – 5 жовтня;
- Епізод 6 – 12 жовтня;
- Епізод 7 – 19 жовтня;
- Епізод 8 – 26 жовтня;
- Епізод 9 – 2 листопада;
- Епізод 10 – 9 листопада.
Як відомо, у новому сезоні командир Лоуренс працюватиме з тіткою Лідією над реформуванням Ґалаада та приходом до влади. А Джун, Люк і Мойра боротимуться з Ґалаадом здалеку, продовжуючи свою місію з пошуку та порятунку Ханни, дочки Джун.
"Розповідь служниці" 5 сезон: дивіться трейлер
Відгуки критиків
- Variety: "Новий підхід "Розповіді служниці" дозволяє по-новому поглянути на ситуацію. Це ще одна протилежність: серіал у своєму п'ятому сезоні вирізняється тим, що розглядає свої ситуації як символічні, а своїх персонажів як реальних";
- AwardsWatch: "Творці знову включають те, що глядачі люблять найбільше: брутальніші, жорстокіші повороти";
- ComicBook: "У п'ятому сезоні достатньо недоліків, щоб було зрозуміло, що історія вичерпала себе. Хоча акторська гра, як і раніше, на висоті, і є епізоди, які неймовірно зроблені, очевидно, що історія Джун і Ґалаада стає дедалі тоншою";
- Qiibo: "Всупереч своїм недолікам, 5-й сезон як і раніше захоплює людською історією, яка здається ближче до реального життя, ніж хотілося б".
Реакція глядачів
- "5 сезон розпочався чудово. Написано набагато краще, ніж попередні 4 сезони";
- "Фільм, який не надихає, а пригнічує";
- "Шикарний серіал, один з найкращих, які бачила. Перший і другий сезон суперські, так затягує, хочеться дивитися і дивитися наступну серію, бо він незвичний і дуже цікаво, що буде далі";
- "Багато разів дивилася 1-2 сезони англійською, але українською імена служниць та вітання Blessed be the Fruit звучать ще більш моторошно";
- Цей серіал, як і книга, за мотивами якої він знятий, змушує задуматись. Про любов матері до дитини, про людську витривалість, про силу характеру, про жертви, на які ми ладні піти заради порятунку близьких або ж заради "суспільного блага", про мовчазну згоду. Про людську психологію загалом, адже тоталітарні режими не створюються самі по собі".