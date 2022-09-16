"Розповідь служниці" 5 сезон: якими вийшли перші два епізоди – сюжет та відгуки

На Hulu 14 вересня відбулася прем’єра 5 сезону популярного серіалу про дистопічну трагедію "Розповідь служниці". Якими вийшли перші дві серії та чи сподобалися глядачам – читайте нижче.

5 сезон "Розповіді служниці", екранізації однойменного роману канадської письменниці Маргарет Етвуд, наразі отримав рейтинг 69 % від критиків на Rotten Tomatoes. Глядачі оцінили шоу на 59 %. Які відгуки залишили – читайте нижче.

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"Розповідь служниці" 5 сезон 1 і 2 епізоди: відгуки

Зауважте, як і книга, серіал отримав шалену популярність серед глядачів, відтак на вихід нових епізодів з нетерпінням чекали мільйони людей у всьому світі.

Епізод 1 – "Ранок"

Дата виходу в ефір: 14 вересня

Жінка, примушена до сексуального рабства, виборює виживання в тоталітарному, фундаменталістському суспільстві, яке раніше було Сполученими Штатами.

Епізод 2 – "Балет"



Дата виходу в ефір: 14 вересня

Джун щосили намагається переглянути своє призначення й зрозуміти особистість, зіштовхуючись із наслідками вбивства командира Вотерфорда; овдовіла Серена Вотерфорд намагається підняти свій авторитет у Торонто.

Графік виходу наступних епізодів

Епізод 3 – 21 вересня;

Епізод 4 – 28 вересня;

Епізод 5 – 5 жовтня;

Епізод 6 – 12 жовтня;

Епізод 7 – 19 жовтня;

Епізод 8 – 26 жовтня;

Епізод 9 – 2 листопада;

Епізод 10 – 9 листопада.

5 сезон "Розповіді служниці" можна переглянути на Hulu , або на український некомерційних сайтах з українською озвучкою.

Як відомо, у новому сезоні командир Лоуренс працюватиме з тіткою Лідією над реформуванням Ґалаада та приходом до влади. А Джун, Люк і Мойра боротимуться з Ґалаадом здалеку, продовжуючи свою місію з пошуку та порятунку Ханни, дочки Джун.

"Розповідь служниці" 5 сезон: дивіться трейлер

Відгуки критиків

Variety: "Новий підхід "Розповіді служниці" дозволяє по-новому поглянути на ситуацію. Це ще одна протилежність: серіал у своєму п'ятому сезоні вирізняється тим, що розглядає свої ситуації як символічні, а своїх персонажів як реальних";

AwardsWatch: "Творці знову включають те, що глядачі люблять найбільше: брутальніші, жорстокіші повороти";

ComicBook: "У п'ятому сезоні достатньо недоліків, щоб було зрозуміло, що історія вичерпала себе. Хоча акторська гра, як і раніше, на висоті, і є епізоди, які неймовірно зроблені, очевидно, що історія Джун і Ґалаада стає дедалі тоншою";

Qiibo: "Всупереч своїм недолікам, 5-й сезон як і раніше захоплює людською історією, яка здається ближче до реального життя, ніж хотілося б".

Реакція глядачів