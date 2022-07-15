Мережу вразив тизер 5 сезону "Розповіді служниці", який все більше схожий на реальність

Знаменитий серіал-антиутопія сервісу Hulu "Розповідь служниці" показав вражаючий тизер 5 сезону кіноісторії. Головна героїня Джун продовжує боротись за свою доньку у Ґілеаді, поки перебуває у Канаді та розуміє, що вплив авторитарної псевдокраїни стає ще могутнішим.

Новий сезон серіалу "Розповіді служниці" вийде 14 вересня на стрімінговому сервісі Hulu. Тизер стрічки з'явився напередодні, і фанати вражені масштабом подій, які розвиватимуться у новому сезоні.

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У відео показали, як Серена ховає свого чоловіка – командира Вотерфорда, та намагається підійняти свій авторитет у Торонто. Водночас командир Лоуренс працює з тіткою Лідією, намагаючись реформувати Ґілеад і прийти до влади. І поки Джун та її чоловік перебувають у Канаді, вони все ще борються з режимом країни, звідки тільки-но втекла головна героїня, адже там досі знаходиться їхня донька Ханна. Вона відчуває, як режим Ґілеада пробирається в Канаду та стає ще впливовішим.

"Розповідь служниці" 5 сезон: тизер онлайн

"Вони хочуть битися? Давай поб'ємось", – каже Джун наприкінці тизера. Головні ролі у серіалі зіграли Елізабет Мосс, Івонн Страховскі, Джозеф Файнс, Макс Мінгелла, О.Т. Фаґбенлі та інші.

Реакція мережі

З моменту публікації на ютуб-каналі Hulu відеоролик зібрав 150 тисяч переглядів. Фанати плутаються у здогадках, що їх чекає далі:

"Я дійсно сподіваюся, що Люк не помре як інструмент помсти Серени";

"Від місіс Мосс у мене мурашки по шкірі. Цей серіал – один із моїх найулюбленіших";

"Я так схвильована 5 сезоном… Тітка Лідія безперечно схвильована";

"Слава Богу, прем'єра 5 сезону нарешті відбудеться 14 вересня!";

"Чи станеться, нарешті, це зіткнення між Джун та Сереною?";

"Нехай буде благословенний цей трейлер!! Це було дуже довго, не можу дочекатися, щоб побачити Джун проти Серени";

"Дуже сподіваюся, що це останній сезон. Не затягуйте його без потреби та не руйнуйте його";

"Кричу від хвилювання. Я не можу дочекатись. Нехай це буде 13-а серія. Я вже казала, як я схвильована?";

Не можу дочекатися!! Хоча я думав, що цього сезону основна увага буде приділена поверненню Ханни".

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Варто додати, що на тлі подій заборони абортів у деяких штатах США події у серіалі фанатам видаються дещо реалістичними. Адже в серіалі "Розповідь служниці" за мотивами роману Маргарет Етвуд усе починалось з того, що через низьку народжуваність у жінок, нібито спричинених контрацептивами та абортами, відбувся переворот в країні. Утворилась псевдореспубліка Ґілеад, де народження дитини ставало головним завданням усіх жінок. Примітно, що у страйках проти заборони абортів що у США, що в Польщі кілька років тому жінки одягали костюми з серіалу "Розповідь служниці" – червоні плащі та білі шапочки.