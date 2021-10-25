Variety еще с 1998 года публикует список самых перспективных актеров. Издание всегда вспоминает о новичках, которые сегодня стали любимцами многих, среди них: Тимоти Шаламе, Виола Дэвис, Бри Ларсон, Магершала Али и другие.

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Список самых перспективных актеров, достойных внимания в 2021 году – версия Variety

Камиль Коттен

Камиль дебютировала в кино в 1998 году.

Самые интересные роли:

Вирджиния в фильме "Тихий омут" с Мэттом Дэймоном;

дизайнер Паола и девушка Маурицио Гуччи в фильме "Дом Гуччи";

Вирджиния в картине "Стиллуотер";

Андреа Мартель в сериале "Позвоните моему агенту!";

Авриль в комедии "Дочки-матери";

Хелен в фильме "Убивая Еву".



Камиль Коттен в фильме "Стиллуотер" / Фото с Кинориума

Даниэль Дедвайлер

Даниэль дебютировала в кино в 2012 году.

В каких фильмах сыграла актриса:

сыграла в вестерне-боевике "Горькая месть", который мы увидим на Netflix в ноябре;

известна по роли в мыльной опере The Haves and the Have Nots;

в 2020 году вышло два сериала с ее участием – Paradise Lost и Station Eleven, где она сыграла главные роли;

исполнительница роли Джун в сериале "Атланта";

сыграла Клео в сериале "ФБР: Самые разыскиваемые преступники".



Даниэль Дедвайлер в фильме "ФБР: Самые разыскиваемые преступники" / Фото Кинориума

Лесли Грейс

Что известно об актрисе:

дебютировала в мюзикле "На высотах Нью-Йорка" в роли Нины Росарио. До этого она строила успешную карьеру певицы, а ее синглы попадали в латиноамериканские чарты;

сегодня работает над ролью Барбары Гордон в сериале Batgirl.



Лесли Грейс в мюзикле "На высотах Нью-Йорка" / Фото с Кинориума

Мозес Инграм

В каких фильмах сыграла Мозес:

сыграла роль подруги Джолин в сериале "Ход королевы";

перевоплотилась в леди Макдуф в фильме Джоэла Коэна "Макбет";

в будущем сыграет в "Скорой помощи" Майкла Бэя.



Мозес Инграм в сериале "Ход королевы" / Фото с Кинориума

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Эмилия Джонс

Самые интересные проекты Эмилии:

сыграла Мерри в сериале "Доктор Кто";

один из крупнейших ее проектов – "Утопия" и Locke & Key, где играет главную роль;

Руби Росси в фильме "В ритме сердца".



Эмилия Джонс в сериале "Доктор Кто" / Фото с Кинориума

Джастин Х. Мин

Самый интересный проект актера – роль Бена в фильме "Академия Амбрелла" от Netflix. Кстати, картина есть на стриминге с украинским дубляжом.



Джастин Х. Мин в фильме "Академия Амбрелла" / Фото с Кинориума

Джейден Майкл

У 18-летнего парня сегодня не так много ролей, но можем говорить об одном увлекательном проекте – "Вампиры против Бронкса", где он сыграл Мигеля Мартинеса. Однако издание Variety пытается предположить, что роль Колина Каперника в следующем проекте заставит весь мир говорить о Джейдене Майкле.



Джейден Майкл в фильме "Колин в черно-белом" / Фото с Кинориума

Ангурия Райс

Ангурия дебютировала в полнометражном кино в 2013 году.

Фильмы и сериалы, в которых сыграла молодая актриса:

"Мейр из Исттауна";

"Крутые чуваки";

"Черное зеркало";

"Человек паук: Далеко от дома";

"Леди в черном";

"Каждый новый день".



Ангурия Райс в фильме "Мейр из Исттауна" / Фото с Кинориума

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Филиппо Скотти

Советуем обратить внимание на картину режиссера Паоло Соррентино "Рука Бога" 2021 года. Итальянский актер Филиппо Скотти долгое время предпочитал короткометражки, пока не получил главную роль в вышеупомянутом фильме.



Кадр из фильма "Рука Бога", Филиппо Скотти справа / Фото с Кинориума

Сания Сидни

Маленькая 14-летняя звезда снялась в сериале-антологии "Первая Леди", где она сыграла Сашу Обаму.

В ее творческой копилке участие в таких фильмах:

"Заборы" с Виолой Дэвис;

"Скрытые фигуры";

шестой сезон "Американской истории ужасов";

роль Сидни в байопике "Король Ричард: Воспитывая чемпионок".



Сания Сидни в фильме "Король Ричард: Воспитывая чемпионок" / Фото с Кинориума