Variety еще с 1998 года публикует список самых перспективных актеров. Издание всегда вспоминает о новичках, которые сегодня стали любимцами многих, среди них: Тимоти Шаламе, Виола Дэвис, Бри Ларсон, Магершала Али и другие.
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Список самых перспективных актеров, достойных внимания в 2021 году – версия Variety
Камиль Коттен
Камиль дебютировала в кино в 1998 году.
Самые интересные роли:
- Вирджиния в фильме "Тихий омут" с Мэттом Дэймоном;
- дизайнер Паола и девушка Маурицио Гуччи в фильме "Дом Гуччи";
- Вирджиния в картине "Стиллуотер";
- Андреа Мартель в сериале "Позвоните моему агенту!";
- Авриль в комедии "Дочки-матери";
- Хелен в фильме "Убивая Еву".
Камиль Коттен в фильме "Стиллуотер" / Фото с Кинориума
Даниэль Дедвайлер
Даниэль дебютировала в кино в 2012 году.
В каких фильмах сыграла актриса:
- сыграла в вестерне-боевике "Горькая месть", который мы увидим на Netflix в ноябре;
- известна по роли в мыльной опере The Haves and the Have Nots;
- в 2020 году вышло два сериала с ее участием – Paradise Lost и Station Eleven, где она сыграла главные роли;
- исполнительница роли Джун в сериале "Атланта";
- сыграла Клео в сериале "ФБР: Самые разыскиваемые преступники".
Даниэль Дедвайлер в фильме "ФБР: Самые разыскиваемые преступники" / Фото Кинориума
Лесли Грейс
Что известно об актрисе:
- дебютировала в мюзикле "На высотах Нью-Йорка" в роли Нины Росарио. До этого она строила успешную карьеру певицы, а ее синглы попадали в латиноамериканские чарты;
- сегодня работает над ролью Барбары Гордон в сериале Batgirl.
Лесли Грейс в мюзикле "На высотах Нью-Йорка" / Фото с Кинориума
Мозес Инграм
В каких фильмах сыграла Мозес:
- сыграла роль подруги Джолин в сериале "Ход королевы";
- перевоплотилась в леди Макдуф в фильме Джоэла Коэна "Макбет";
- в будущем сыграет в "Скорой помощи" Майкла Бэя.
Мозес Инграм в сериале "Ход королевы" / Фото с Кинориума
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Эмилия Джонс
Самые интересные проекты Эмилии:
- сыграла Мерри в сериале "Доктор Кто";
- один из крупнейших ее проектов – "Утопия" и Locke & Key, где играет главную роль;
- Руби Росси в фильме "В ритме сердца".
Эмилия Джонс в сериале "Доктор Кто" / Фото с Кинориума
Джастин Х. Мин
Самый интересный проект актера – роль Бена в фильме "Академия Амбрелла" от Netflix. Кстати, картина есть на стриминге с украинским дубляжом.
Джастин Х. Мин в фильме "Академия Амбрелла" / Фото с Кинориума
Джейден Майкл
У 18-летнего парня сегодня не так много ролей, но можем говорить об одном увлекательном проекте – "Вампиры против Бронкса", где он сыграл Мигеля Мартинеса. Однако издание Variety пытается предположить, что роль Колина Каперника в следующем проекте заставит весь мир говорить о Джейдене Майкле.
Джейден Майкл в фильме "Колин в черно-белом" / Фото с Кинориума
Ангурия Райс
Ангурия дебютировала в полнометражном кино в 2013 году.
Фильмы и сериалы, в которых сыграла молодая актриса:
- "Мейр из Исттауна";
- "Крутые чуваки";
- "Черное зеркало";
- "Человек паук: Далеко от дома";
- "Леди в черном";
- "Каждый новый день".
Ангурия Райс в фильме "Мейр из Исттауна" / Фото с Кинориума
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Филиппо Скотти
Советуем обратить внимание на картину режиссера Паоло Соррентино "Рука Бога" 2021 года. Итальянский актер Филиппо Скотти долгое время предпочитал короткометражки, пока не получил главную роль в вышеупомянутом фильме.
Кадр из фильма "Рука Бога", Филиппо Скотти справа / Фото с Кинориума
Сания Сидни
Маленькая 14-летняя звезда снялась в сериале-антологии "Первая Леди", где она сыграла Сашу Обаму.
В ее творческой копилке участие в таких фильмах:
- "Заборы" с Виолой Дэвис;
- "Скрытые фигуры";
- шестой сезон "Американской истории ужасов";
- роль Сидни в байопике "Король Ричард: Воспитывая чемпионок".
Сания Сидни в фильме "Король Ричард: Воспитывая чемпионок" / Фото с Кинориума