Variety ще з 1998 року публікує список найперспективніших акторів. Видання завжди згадує про новачків, які сьогодні стали улюбленцями багатьох, серед них: Тімоті Шаламе, Віола Девіс, Брі Ларсон, Магершала Алі тощо.

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Список найперспективніших акторів, вартих уваги у 2021 році – версія Variety

Каміль Коттен

Каміль дебютувала у кіно у 1998 році.

Найцікавіші ролі:

  • Вірджинія у фільмі "Тихий вир" з Меттом Деймоном;
  • дизайнерка Паола і дівчина Мауріціо Гуччі у стрічці "Дім Ґуччі";
  • Вірджинія у картині "Стілвотер";
  • Андреа Мартель у серіалі "Зателефонуйте моєму агенту!";
  • Авріль у комедії "Доньки-матері";
  • Гелен у стрічці "Вбиваючи Єву".

каміль коттен
Каміль Коттен у фільмі "Стілвотер" / Фото Кіноріуму

Деніелл Дедвайлер

Деніел дебютувала у кіно у 2012 році.

У яких фільмах зіграла акторка:

  • зіграла у вестерні-бойовику "Гірка помста", який ми побачимо на Netflix у листопаді;
  • відома за роллю у мильній опері The Haves and the Have Nots;
  • у 2020 році вийшло два серіали за її участю – Paradise Lost та Station Eleven, де вона зіграла головні ролі;
  • виконавиця ролі Джун у серіалі "Атланта";
  • зіграла Клео у серіалі "ФБР: Найбільш розшукувані злочинці".

Деніелл Дедвайлер
Деніелл Дедвайлер у фільмі "ФБР: Найбільш розшукувані злочинці" / Фото з Кіноріуму

Леслі Ґрейс

Що відомо про акторку:

  • дебютувала у мюзиклі "На висотах Нью-Йорку" у ролі Ніна Росаріо. До того вона будувала успішну кар’єру співачки, а її сингли потрапляли в латиноамериканські чарти;
  • сьогодні працює над роллю Барбари Гордон у серіалі Batgirl.

Леслі Ґрейс
Леслі Ґрейс у мюзиклі "На висотах Нью-Йорку" / Фото з Кіноріуму

Мозес Інграм

У яких фільмах зіграла Мозес:

  • зіграла роль подруги Джолін у серіалі "Ферзевий гамбіт";
  • перевтілилася у леді Макдуф у фільм Джоела Коена "Макбет";
  • у майбутньому зіграє у "Швидкій допомозі" Майкла Бея.

Мозес Інграм
Мозес Інграм у серіалі "Ферзевий гамбіт" / Фото з Кіноріуму

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Емілія Джонс

Найцікавіші проєкти Емілії:

  • зіграла Меррі у серіалі "Доктор Хто";
  • один із найбільших її проєктів – "Утопія" та Locke & Key, де грає головну роль;
  • Рубі Россі у фільмі "У ритмі серця".

Емілія Джонс
Емілія Джонс у серіалі "Доктор Хто" / Фото з Кіноріуму

Джастін Г. Мін

Найцікавіший проєкт актора – роль Бена у стрічці "Академія Амбрелла" від Netflix. До речі, картина є на стрімінгу з українським дубляжем.


Джастін Г. Мін у фільмі "Академія Амбрелла" / Фото з Кіноріуму

Джейден Майкл

У 18-річного хлопця сьогодні не так багато ролей, але можемо говорити про один захопливий проєкт – "Вампіри проти Бронкса", де він зіграв Міґеля Мартінеса. Однак видання Variety намагається передбачити, що роль Коліна Каперника у наступному проєкті змусить весь світ говорити про Джейдена Майкла.


Джейден Майкл у фільмі "Колін у чорно-білому" / Фото з Кіноріуму

Ангурі Райс

Ангурі дебютувала у повнометражному кіно у 2013 році.

Фільми та серіали, у яких зіграла молода акторка:

  • "Мейр з Істтауна";
  • "Круті чуваки";
  • "Чорне дзеркало";
  • "Людина павук: Далеко від дому";
  • "Леді в чорному";
  • "Кожен новий день".


Ангурі Райс у стрічці "Мейр з Істтауна" / Фото з Кіноріуму

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Філіппо Скотті

Радимо звернути увагу на картину режисера Паоло Соррентіно "Рука Бога" 2021 року. Італійський актор Філіппо Скотті довгий час віддавав перевагу короткометражках, допоки не отримав головну роль у вищезгаданому фільмі.

Філіппо Скотті
Кадр з фільму "Рука Бога", Філіппо Скотті праворуч / Фото з Кіноріуму

Санія Сідні

Маленька 14-річна зірка знялася у серіалі-антології "Перша Леді", де вона зіграла Сашу Обаму.

У її творчому доробку участь у таких фільмах:

  • "Паркани" з Віолою Девіс;
  • "Приховані фігури";
  • шостий сезон "Американської історії жахів";
  • роль Сідні у байопіку "Король Річард: Виховуючи чемпіонок".


Санія Сідні у фільмі "Король Річард: Виховуючи чемпіонок" / Фото з Кіноріуму