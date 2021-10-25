Variety ще з 1998 року публікує список найперспективніших акторів. Видання завжди згадує про новачків, які сьогодні стали улюбленцями багатьох, серед них: Тімоті Шаламе, Віола Девіс, Брі Ларсон, Магершала Алі тощо.
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Список найперспективніших акторів, вартих уваги у 2021 році – версія Variety
Каміль Коттен
Каміль дебютувала у кіно у 1998 році.
Найцікавіші ролі:
- Вірджинія у фільмі "Тихий вир" з Меттом Деймоном;
- дизайнерка Паола і дівчина Мауріціо Гуччі у стрічці "Дім Ґуччі";
- Вірджинія у картині "Стілвотер";
- Андреа Мартель у серіалі "Зателефонуйте моєму агенту!";
- Авріль у комедії "Доньки-матері";
- Гелен у стрічці "Вбиваючи Єву".
Каміль Коттен у фільмі "Стілвотер" / Фото Кіноріуму
Деніелл Дедвайлер
Деніел дебютувала у кіно у 2012 році.
У яких фільмах зіграла акторка:
- зіграла у вестерні-бойовику "Гірка помста", який ми побачимо на Netflix у листопаді;
- відома за роллю у мильній опері The Haves and the Have Nots;
- у 2020 році вийшло два серіали за її участю – Paradise Lost та Station Eleven, де вона зіграла головні ролі;
- виконавиця ролі Джун у серіалі "Атланта";
- зіграла Клео у серіалі "ФБР: Найбільш розшукувані злочинці".
Деніелл Дедвайлер у фільмі "ФБР: Найбільш розшукувані злочинці" / Фото з Кіноріуму
Леслі Ґрейс
Що відомо про акторку:
- дебютувала у мюзиклі "На висотах Нью-Йорку" у ролі Ніна Росаріо. До того вона будувала успішну кар’єру співачки, а її сингли потрапляли в латиноамериканські чарти;
- сьогодні працює над роллю Барбари Гордон у серіалі Batgirl.
Леслі Ґрейс у мюзиклі "На висотах Нью-Йорку" / Фото з Кіноріуму
Мозес Інграм
У яких фільмах зіграла Мозес:
- зіграла роль подруги Джолін у серіалі "Ферзевий гамбіт";
- перевтілилася у леді Макдуф у фільм Джоела Коена "Макбет";
- у майбутньому зіграє у "Швидкій допомозі" Майкла Бея.
Мозес Інграм у серіалі "Ферзевий гамбіт" / Фото з Кіноріуму
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Емілія Джонс
Найцікавіші проєкти Емілії:
- зіграла Меррі у серіалі "Доктор Хто";
- один із найбільших її проєктів – "Утопія" та Locke & Key, де грає головну роль;
- Рубі Россі у фільмі "У ритмі серця".
Емілія Джонс у серіалі "Доктор Хто" / Фото з Кіноріуму
Джастін Г. Мін
Найцікавіший проєкт актора – роль Бена у стрічці "Академія Амбрелла" від Netflix. До речі, картина є на стрімінгу з українським дубляжем.
Джастін Г. Мін у фільмі "Академія Амбрелла" / Фото з Кіноріуму
Джейден Майкл
У 18-річного хлопця сьогодні не так багато ролей, але можемо говорити про один захопливий проєкт – "Вампіри проти Бронкса", де він зіграв Міґеля Мартінеса. Однак видання Variety намагається передбачити, що роль Коліна Каперника у наступному проєкті змусить весь світ говорити про Джейдена Майкла.
Джейден Майкл у фільмі "Колін у чорно-білому" / Фото з Кіноріуму
Ангурі Райс
Ангурі дебютувала у повнометражному кіно у 2013 році.
Фільми та серіали, у яких зіграла молода акторка:
- "Мейр з Істтауна";
- "Круті чуваки";
- "Чорне дзеркало";
- "Людина павук: Далеко від дому";
- "Леді в чорному";
- "Кожен новий день".
Ангурі Райс у стрічці "Мейр з Істтауна" / Фото з Кіноріуму
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Філіппо Скотті
Радимо звернути увагу на картину режисера Паоло Соррентіно "Рука Бога" 2021 року. Італійський актор Філіппо Скотті довгий час віддавав перевагу короткометражках, допоки не отримав головну роль у вищезгаданому фільмі.
Кадр з фільму "Рука Бога", Філіппо Скотті праворуч / Фото з Кіноріуму
Санія Сідні
Маленька 14-річна зірка знялася у серіалі-антології "Перша Леді", де вона зіграла Сашу Обаму.
У її творчому доробку участь у таких фільмах:
- "Паркани" з Віолою Девіс;
- "Приховані фігури";
- шостий сезон "Американської історії жахів";
- роль Сідні у байопіку "Король Річард: Виховуючи чемпіонок".
Санія Сідні у фільмі "Король Річард: Виховуючи чемпіонок" / Фото з Кіноріуму