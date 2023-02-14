10 фильмов в День святого Валентина, чтобы провести вечер по-особому

День Валентина, безусловно, самый романтичный праздник в году. Порадуйте себя и любимых – устройте настоящий киновечер дома. Редакция Кино 24 подобрала фильмы, которые точно помогут вам расслабиться и романтично провести сегодняшний вечер.

Комедии, драмы, мелодрамы – выбирайте лучший фильм и айда для просмотра. Во время сеанса не забудьте о любимой еде и горячих напитках. Почувствуйте максимальное наслаждение от игры и сюжетных поворотов.

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Лучшие фильмы ко Дню святого Валентина

"Ловушка для родителей"

Это американская романтическая кинокомедия 1998 года режиссера и сценаристки Нэнси Мейерс. По сюжету главная героиня Голли Паркер находит очень похожую на себя девочку, которая оказывается ее сестрой. Узнав, что их родители развелись и "разделили" их между собой, они пытаются объединить семью снова.

"Ловушка для родителей": смотрите трейлер

"Отдых по обмену"

По сюжету две девушки не могут организовать себе личной жизни. Аманда – успешная карьеристка, Айрис – писательница из провинции в Англии. Чтобы на время забыть о жизненных трудностях, женщины решают провести рождественские каникулы, обменявшись жильем. Чем закончится это яркое путешествие, узнаете, когда просмотрите ленту.

"Отдых по обмену": смотрите трейлер

"Предложение"

Американский ромком "Предложение" поражает своим романтическим сюжетом и игрой актеров. Мы просматривали этот фильм еще много лет назад, но положительное впечатление до сих пор помним.

В ленте говорится о суровой Маргарет, которую ненавидит весь офис, прозвали ее ведьмой. Однако однажды ее начальник предложил переехать в Канаду. Она этого не хотела и случайно сказала, что один из сотрудников – ее жених. Теперь ей придется показать, какая они пара. По сюжету их ждет семейный непростой ужин у родственников и многие другие приключения.

"Предложение": смотрите трейлер

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"Зависнуть у Палм-Спрингс"

Немалого успеха в сети получила комедия "Зависнуть в Палм-Спрингсе".

Лента рассказывает о Найлзе, который приехал на свадьбу из-за своей надоедливой девушки. Там он попадает в петлю времени и с тех пор переживает день свадьбы бесконечное количество раз. И когда фантазия Найлза еще не иссякла, к нему присоединяется сестра невесты Сара. Теперь у этой парочки – вечное лето в Палм-Спрингс и возможность делать все что угодно.

"Зависнуть в Палм-Спрингс": смотрите трейлер

"Мой любимый враг"

Романтическая комедия "Мой любимый враг" основанная на одноименном бестселлере Салли Торн. В центре сюжета этого фильма – не только "горячий" конфликт двух незаменимых сотрудников – Люси Гаттон и Джошуа Темплемена. Они двое еще претендуют на одно повышение, что заставляет их заключить пари: если один из них получает заветную должность, второй – увольняется. Вот только иногда такая ненависть, становясь слишком страстной, несет в себе совсем другой смысл!

Эта лента показывает интересную химию между актерами – рекомендуем к просмотру!

"Мой любимый враг": смотрите трейлер

"После Падения"

Романтический блокбастер эротического характера "После падения" – третья часть коммерчески успешной франшизы "После.

В третьей части франшизы – "После падения" главным героям Тесси Янг и Хардину Скотту придется принять множество важных решений о своем будущем и их отношениях, когда оба оказываются на пороге взрослой жизни.

"После Падения": смотрите трейлер

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"Эйфель"

История создания известнейшего символа романтики в Париже – это, конечно же, тоже история любви. Как и в свое время с Евой Грин – для многих поклонников Эммы ее наполовину французское происхождение и идеальное знание языка – стали большим сюрпризом.

По сюжету фильма, Гюстав Эйфель – прославленный архитектор и инженер, недавно вернулся из Нью-Йорка, где работал над Статуей Свободы и мечтает о строительстве первой подземки в Париже. На него же давит правительство с идеей о возведении чего-то необычного к мировой выставке. Эйфель не хочет этого делать, пока не встречает прекрасную Эдриенн – роковую женщину из своего прошлого. Теперь он построит мечту и навсегда изменит облик Парижа и всей Франции.

"Эйфель": смотрите трейлер

"НЕидеальный мужчина"

Фантастический фильм, наполненный теплой и романтической атмосферой: танцы, свечи, ужины и пробежки по полю.

Британский актер Дэн Стивенс сыграет Тома – прекрасного андроида, в теории – созданного и откалиброванного для Альмы, ученой, которая находится в тестовой группе, которая должна определить могут ли работы жить среди людей и составить пару для одиноких. Но, конечно же, Альма окажется слишком непредсказуемой, а ее робот – очень настойчивым, вежливым и способным к саморазвитию.

"НЕидеальный мужчина": смотрите трейлер

"Любовь в квадрате снова"

Положительная романтическая комедия об отношениях прагматичной учительницы и известного журналиста.

"Любовь в квадрате снова": смотрите трейлер

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"К тебе или ко мне"

Романтическая комедия с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером в главных ролях. Когда лучшие друзья и полные противоположности Дебби и Питер на неделю меняются жильями, они заглядывают в жизнь друг друга, что может разжечь любовь.

"К тебе или ко мне": смотрите трейлер