Самые популярные фильмы и сериалы лета 2022 по версии IMDb

10 фильмов и сериалов, которые назвал IMDb, получили самые высокие оценки и отзывы среди пользователей сайта. Кроме этого, "Удивительные чудеса 4", "Хлопаки", "Топ Ган: Меверик" являются самыми обсуждаемыми этим летом.

Узнайте больше Лучшие кинопремьеры июля 2022 года, от которых вы будете в восторге

10 популярнейших фильмов и сериалов по версии IMDb

Первое место занял фантастический сериал "Очень странные дела 4". Премьера второй части 4-го сезона состоялась недавно, 1 июля. Кроме популярности на IMDb, сериал стал самым популярным англоязычным сериалом Netflix в 2022 году.

Где смотреть: Netflix, UASerials

"Очень странные дела 4": смотрите трейлер сериала

Второе место получил долгожданный фильм из "Топ Ган: Мэверик", который является продолжением ленты 1986 года "Лучший стрелок", также занимающий 5 место в списке IMDb. "Топ Ган: Меверик" в 2022 году также стал самым кассовым фильмом в карьере Круза. Через месяц после премьеры фильм собрал миллиард долларов в прокате, не считая сборов в России и Китае.

Где смотреть: кинотеатры (показ в Украине длился до 29 июня)

"Топ Ган: Мэверик": смотрите трейлер

Интересно Кинопремьеры сериалов июля 2022: 5 картин, которые вас удивят

Третье место занял минисериал "Оби-Ван Кеноби" с Юэном Мак-Грегором в главной роли. Действие в ленте разворачивается на Татуине между событиями, которые показывали в фильмах "Звездные войны: Месть ситхов" и "Звездные войны: Новая надежда". В частности, во время просмотра можно узнать, что произошло через 8 лет после того, как Кеноби привез семье Ларс младенца Люка Скайвокера.

Где смотреть: Disney+, Цікава ідея

"Оби-Ван Кеноби": смотрите трейлер

Больше популярных фильмов и сериалов по версии IMDb

"Хлопаки"; "Лучший стрелок"; "Мир Юрского периода 3: Доминион"; "Дорога к НБА"; "Академия Амбрелла"; "Элвис"; "Базз Лайтер".

Читайте также Самая большая история моей жизни - интервью с главным героем Праттом о "Мире Юрского периода 3"