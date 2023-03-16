Что смотрят украинцы на Netflix: 10 самых популярных фильмов и сериалов
Netflix известен своими рейтинговыми списками проектов в каждой стране, и Украина не является исключением. Еженедельно он обновляет эти списки, и мы предлагаем вам ознакомиться с наиболее популярными сериалами и фильмами, которые украинцы просматривали с 6 по 12 марта.
Среди них – драматический сериал "Секс/Жизнь" и криминальный триллер "Лютер: Солнце на спаді". Конечно, это лишь два из десяти попавших в проекты лучшие 10. Другие проекты тоже следует знать, и мы с радостью предлагаем ознакомиться со всем перечнем.
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Самые популярные сериалы на Netflix
На платформе Netflix среди украинцев наиболее популярным сериалом стал драматический проект "Секс/Жизнь", вышедший в июне 2021 года В главных ролях сыграли Сара Шахи и Майк Вогел.
Сюжет сериала рассказывает о Билли Коннорс, которая с жизнью в Бостоне вместе со своим мужем и детьми начинает скучать по ее прошлом в Нью-Йорке. Там она испытывала страсть и рискованную любовь со старым бойфрендом Брэдом Симонсом. Чтобы воплотить свои воспоминания и эротические фантазии, Билли записывает все в дневнике и оставляет его на виду своему мужу.
"Секс/Жизнь": смотрите трейлер онлайн
Больше проектов по рейтингу:
- "Секс/Жизнь", 1 и 2 сезона;
- "Ты", 1 и 4 сезона;
- "Закон Лидии Поэт", 1 сезон;
- "Уенздей", 1 сезон;
- "Черный список", 1 сезон;
- "Внешние отмели", 1 и 2 сезона;
- "Шантаж", 1 сезон.
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Самые популярные фильмы на Netflix
Самым популярным фильмом на Netflix за период с 6 по 12 марта стал криминальный триллер 2023 года режиссера Джейми Пейна по сценарию Нила Кросса "Лютер: Павшее солнце" Он является продолжением одноименного британского телесериала 2010 – 2019 годов. В фильме снялся Идрис Эльба, повторяющий свою роль Джона Лютера, с Синтией Эриво и Энди Серкисом.
По сюжету, блестящий, но опальный детектив Джон Лютер убегает из тюрьмы, чтобы выследить серийного убийцу-садиста, терроризирующего Лондон.
"Лютер: Павшее солнце": смотрите трейлер фильма
Больше проектов по рейтингу:
- "Далеко", 2023 год;
- "У нас есть призрак", 2023 год;
- "Знакомьтесь – Джо Блэк", 1998 год;
- "К тебе, или ко мне", 2023 год;
- "Пульс", 2021;
- "Достать ножи: Стеклянная луковица", 2022 год;
- "На Западном фронте без перемен", 2022;
- "Красное сообщение", 2021 год;
- "Черный краб", 2022 год.