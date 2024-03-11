Едва сдержал слезы: переводчик Оскара эмоционально отреагировал на триумф "20 дней в Мариуполе"

Украинским переводом церемонии награждения Оскар занимался Сергей Тюпа, который растрогал сеть своей реакцией на победу "20 дней в Мариуполе". Дело в том, что мужчина едва сдерживал слезы, переводя речь Мстислава Чернова.

Он считает, что спич режиссера был гениальным в своей взвешенности и содержательности. В то же время Сергей объяснил, что триумф украинцев на кинопремии вызвал у него гордость и безграничное счастье, что к тому же сильно его растрогало.

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Как переводчик отреагировал на победу "20 дней в Мариуполе" во время Оскара

Сергей Тюпа с дрожащим голосом объя

Какую речь произнес Мстислав Чернов

Журналист отметил, что, к сожалению, он не может изменить историю, впрочем не будет терять возможность напоминать миру о реалиях войны в Украине, которую развязала Россия.

Наверное, я буду первым режиссером, который скажет это здесь: я хотел бы, чтобы этого фильма не было. Я хотел бы, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города. Я бы отдал эту награду за то, чтобы Россия не убивала десятки тысяч моих соотечественников-украинцев, освободила всех украинских военных и гражданских, которые в плену,

– подчеркнул режиссер.

вил о победе украинского документального фильма на престижной кинопремии. Впоследствии он назвал это профессиональной слабостью.

Чувствовал маленькое мгновение безумия от счастья и гордости, а также страх, что могут тотально пустить нервы, и я не смогу произнести ни слова. Я вообще очень эмоциональный человек, и чтобы меня растрогать, много не надо. А здесь – первый украинский Оскар, гениальная в своей взвешенности и содержательности речь Мстислава Чернова, ответственность момента... Было от чего растрогаться,

– отметил переводчик.

Какую речь произнес Мстислав Чернов

Журналист отметил, что, к сожалению, он не может изменить историю, но не будет терять возможность напоминать миру о реалиях войны в Украине, которую развязала Россия.

Наверное, я буду первым режиссером, который скажет это здесь: я хотел бы, чтобы этого фильма не было. Я хотел бы, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города. Я бы отдал эту награду за то, чтобы Россия не убивала десятки тысяч моих соотечественников-украинцев, освободила всех украинских военных и гражданских, которые в плену,

– подчеркнул режиссер.

"20 дней в Мариуполе" победил на Оскаре-2024