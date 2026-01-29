Ленту номинировали в категории "Лучший сценарий в документальном фильме". Об этом сообщила Украинская киноакадемия.
Несмотря на то, что фильм "2000 метров до Андреевки" в этом году не вошел в список номинантов на Оскар, его активно номинируют на другие престижные кинопремии, в частности BAFTA и премию Гильдии сценаристов Америки.
Известно также, что ранее фильм "2000 метров до Андреевки" номинировали на премию Гильдии режиссеров Америки в категории "Выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино".
Какие еще фильмы номинированы?
Кроме "2000 метров до Андреевки", в этой категории номинированы еще две работы:
- "Становление Led Zeppelin" режиссера Бернарда Макмагона,
- фильм Эндрю Голденберга "Белый от страха".
Получит ли фильм награду в этой категории, станет известно 8 марта, ведь именно в этот день состоится церемония объявления победителей.