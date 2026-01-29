Стрічку номінували в категорії "Найкращий сценарій у документальному фільмі". Про це повідомила Українська кіноакадемія.

"2000 метрів до Андріївки" номінували на премію Гільдії сценаристів Америки: подробиці

Попри те, що фільм "2000 метрів до Андріївки" цього року не увійшов до списку номінантів на Оскар, його активно номінують на інші престижні кінопремії, зокрема BAFTA та премію Гільдії сценаристів Америки.

Відомо також, що раніше фільм "2000 метрів до Андріївки" номінували на премію Гільдії режисерів Америки в категорії "Видатні режисерські досягнення в документальному кіно".

Які ще фільми номіновано?

Окрім "2000 метрів до Андріївки", у цій категорії номіновано ще дві роботи:

"Становлення Led Zeppelin" режисера Бернарда Макмагона,

фільм Ендрю Голденберга "Білий від страху".

Чи отримає фільм нагороду у цій категорії, стане відомо 8 березня, адже саме в цей день відбудеться церемонія оголошення переможців.