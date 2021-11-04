4000 рисунков Марии Примаченко в 10-минутной серии: вышел первый эпизод "Дивосвіт"

На YouTube-канале украинской анимации Ukranimaua презентован первый эпизод мультсериала "Дивосвіт", созданный по мотивам творчества легендарной художницы Марии Примаченко.

Мультсериал имеет целью популяризировать творчество выдающейся украинской художницы среди детей, но создатели говорят, что он также будет интересен и взрослым зрителям. Известные художественные образы – странные звери, сказочные птицы, странные лесные существа оживают в мультсериале и раскрывают богатый и неповторимый мир Марии Примаченко. Об этом Кино 24 сообщила пресс-служба мультфильма.

Читайте также Как Оля Полякова и Дзидзьо поменялись телами в трейлере новогодней комедии "Звезды по обмену"

Создатели стремились воссоздать не только ее визуальный стиль, но и эмоциональную атмосферу произведений – анимация передает веселое настроение зрителям, которое чувствуется и в большинстве картинах Примаченко. Некоторые герои "Дивосвіт" почти полностью повторяют свой оригинальный художественный образ с картин, но есть и такие, которые претерпели определенных изменений. Для полного раскрытия сюжета были созданы и новые персонажи. Все это уже можно воочию увидеть в первом эпизоде.

"Дивосвіт" 2021: смотрите первый эпизод мультсериала по мотивам творчества Марии Примаченко

Сценарий мультсериала писала Марина Медникова, которая вдохновлялась не только картинами художницы, но и текстами, что Примаченко оставила в подписях к картинам.

"Мария Примаченко – гений. Она создала невероятный мир – замысловатый и причудливый. При жизни она имела признание, о ней одобрительно говорили и европейские художники, например, Пикассо. Но Примаченко должна быть популяризирована и в Украине. Она прославилась не только как художница, а также как философ и носительница народной мудрости. Она подписывала свои картины – и это предмет отдельного исследования. Там глубина. Мария Примаченко прожила тяжелую жизнь в селе, была инвалидом, но несмотря на все это ее картины и подписи полны юмора", – говорит сценарист Марина Медникова.



Кадр из первого эпизода / Фото пресс-службы мультфильма

Кроме того, что "Дивосвіт" показывает детям мир Марии Примаченко, он может стать для них интерактивным пособием с ответами на непростые этические вопросы: на чем базируется дружба, как проявлять уважение к другому, не похожему на себя и тому подобное. Ответы на эти вопросы зритель будет получать через истории главного героя Левика. Каждая серия посвящена отдельной теме, чтобы помочь детям сориентироваться в сложных ситуациях.

Первый эпизод сняли за невероятно короткий срок – 3 месяца. Но все только начинается. Мы планируем продолжение сериала – уже имеем синопсисы 11 следующих серий. Я уверена, наши герои расскажут много интересных историй детям,

– говорит режиссер мультсериала Марина Медведь.

Читайте еще Disney+ показала свежий трейлер римейка "Один дома": зрители удивлены

К творческой команде анимационного проекта присоединились:

режиссер Марина Медведь;

аниматор Михаил Титов;

сценарист Марина Медникова;

композитор Петр Тихонов;

продюсер Евгений Татаринов;

известный украинский художник-постановщик Эдуард Кирич.

Роли озвучивали:

Олеся Чечельницкая;

Екатерина Сергеева;

Роман Чупис;

Анастасия Жарникова.

Первый эпизод снят при поддержке Украинского культурного фонда.