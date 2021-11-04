Мультсеріал має на меті популяризувати творчість видатної української художниці серед дітей, але творці кажуть, що він також буде цікавий і дорослим глядачам. Відомі художні образи – чудернацькі звірі, казкові птахи, дивні лісові створіння – оживають у мультсеріалі й розкривають багатий та неповторний світ Марії Примаченко. Про це Кіно 24 повідомила пресслужба мультфільму.

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Творці прагнули відтворити не тільки її візуальний стиль, а й емоційну атмосферу творів – анімація передає веселий настрій глядачам, який відчувається і в більшості картинах Примаченко. Деякі герої "Дивосвіту" майже повністю повторюють свій оригінальний художній образ з картин, але є й такі, що зазнали певних змін. Для повного розкриття сюжету були створені й нові персонажі. Все це вже можна на власні очі побачити у першому епізоді.

"Дивосвіт" 2021: дивіться перший епізод мультсеріалу за мотивами творчості Марії Примаченко

Сценарій мультсеріалу писала Марина Меднікова, яка надихалась не тільки картинами художниці, а й текстами, що Примаченко залишила у підписах до картин.

"Марія Примаченко – геній. Вона створила неймовірний світ – вигадливий і химерний. За життя вона мала визнання, про неї схвально казали та європейські митці, наприклад, Пікассо. Але Примаченко має бути популяризована і в Україні. Вона прославилась не тільки як художниця, а також як філософиня і носійка народної мудрості. Вона підписувала свої картини – і це предмет окремого дослідження. Там глибина. Марія Примаченко прожила важке життя у селі, була інвалідом, але попри все це її картини та підписи сповнені гумору", – говорить сценаристка Марина Меднікова.



Кадр з першого епізоду / Фото пресслужби мультфільму

Окрім того, що "Дивосвіт" показує дітям світ Марії Примаченко, він може стати для них інтерактивним посібником із відповідями на непрості етичні питання: на чому базується дружба, як проявляти повагу до іншого, не схожого на себе тощо. Відповіді на ці питання глядач буде отримувати через історії головного героя Левика. Кожна серія присвячена окремій темі, щоб допомогти дітям зорієнтуватися у складних ситуаціях.

Перший епізод зняли за неймовірно короткий термін – 3 місяці. Але все тільки починається. Ми плануємо продовження серіалу – вже маємо синопсиси 11 наступних серій. Я впевнена, наші герої розкажуть багато цікавих історій дітям,

– говорить режисерка мультсеріалу Марина Медвідь.

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До творчої команди анімаційного проєкту долучилися:

режисерка Марина Медвідь;

аніматор Михайло Титов;

сценаристка Марина Меднікова;

композитор Петро Тихонов;

продюсер Євген Татарінов;

відомий український художник-постановник Едуард Кирич.

Ролі озвучували:

Олеся Чечельницька;

Катерина Сергеєва;

Роман Чупіс;

Анастасія Жарнікова.

Перший епізод знято за підтримки Українського культурного фонду.