Мультсериал имеет целью популяризировать творчество выдающейся украинской художницы среди детей, но создатели говорят, что он также будет интересен и взрослым зрителям. Известные художественные образы – странные звери, сказочные птицы, странные лесные существа оживают в мультсериале и раскрывают богатый и неповторимый мир Марии Примаченко. Об этом Кино 24 сообщила пресс-служба мультфильма.

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Создатели стремились воссоздать не только ее визуальный стиль, но и эмоциональную атмосферу произведений – анимация передает веселое настроение зрителям, которое чувствуется и в большинстве картинах Примаченко. Некоторые герои "Дивосвіт" почти полностью повторяют свой оригинальный художественный образ с картин, но есть и такие, которые претерпели определенных изменений. Для полного раскрытия сюжета были созданы и новые персонажи. Все это уже можно воочию увидеть в первом эпизоде.

"Дивосвіт" 2021: смотрите первый эпизод мультсериала по мотивам творчества Марии Примаченко

Сценарий мультсериала писала Марина Медникова, которая вдохновлялась не только картинами художницы, но и текстами, что Примаченко оставила в подписях к картинам.

"Мария Примаченко – гений. Она создала невероятный мир – замысловатый и причудливый. При жизни она имела признание, о ней одобрительно говорили и европейские художники, например, Пикассо. Но Примаченко должна быть популяризирована и в Украине. Она прославилась не только как художница, а также как философ и носительница народной мудрости. Она подписывала свои картины – и это предмет отдельного исследования. Там глубина. Мария Примаченко прожила тяжелую жизнь в селе, была инвалидом, но несмотря на все это ее картины и подписи полны юмора", – говорит сценарист Марина Медникова.



Кадр из первого эпизода / Фото пресс-службы мультфильма

Кроме того, что "Дивосвіт" показывает детям мир Марии Примаченко, он может стать для них интерактивным пособием с ответами на непростые этические вопросы: на чем базируется дружба, как проявлять уважение к другому, не похожему на себя и тому подобное. Ответы на эти вопросы зритель будет получать через истории главного героя Левика. Каждая серия посвящена отдельной теме, чтобы помочь детям сориентироваться в сложных ситуациях.

Первый эпизод сняли за невероятно короткий срок – 3 месяца. Но все только начинается. Мы планируем продолжение сериала – уже имеем синопсисы 11 следующих серий. Я уверена, наши герои расскажут много интересных историй детям,

– говорит режиссер мультсериала Марина Медведь.

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К творческой команде анимационного проекта присоединились:

режиссер Марина Медведь;

аниматор Михаил Титов;

сценарист Марина Медникова;

композитор Петр Тихонов;

продюсер Евгений Татаринов;

известный украинский художник-постановщик Эдуард Кирич.

Роли озвучивали:

Олеся Чечельницкая;

Екатерина Сергеева;

Роман Чупис;

Анастасия Жарникова.

Первый эпизод снят при поддержке Украинского культурного фонда.