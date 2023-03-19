5 интересных сериалов на вечер, от которых невозможно будет оторваться

Свободный вечер и хороший сериал – отличный способ провести вечер после тяжелого дня или в выходные. Однако, с таким обилием проектов, которые предлагает современное кино, трудно найти тот, который увлечет вас на всю ночь.

Редакция Кино 24 подготовила пять замечательных сериалов, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя. Сделайте себе теплое какао, укройтесь пледом и наслаждайтесь!

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5 сериалов на вечер, которые держат в напряжении до последней серии

"Выиграть назад"

Если вы ищете небольшой сериал с детективным сюжетом, рекомендуем просмотреть "Выиграть назад". В дебютной серии авторы проекта HBO рассказывают об идеальной семье, которую составляют успешный врач-онколог Джонатан, его жена психолог Грейс и их сын Генри, ученик престижной школы. Однако после благотворительного школьного мероприятия одна из матерей была убита, а подозрение падает на эту семейку. Главные роли в "Выиграть назад" исполняют Николь Кидман и Хью Грант.

"Выиграть назад": смотрите трейлер

"Флибег"

"Флибег" – это отличный вариант для тех, кто любит увлекательные истории о девушке, обладающей нестандартной харизмой. Сериал точно не оставит никого безразличным. Главная героиня Фиби Уоллер-Бридж живет неструктурированной жизнью, у нее нет четких приоритетов, а с семьей и личной жизнью у нее не все гладко. Однако знакомство с привлекательным священником помогает ей задуматься над важными темами, такими как любовь, семья, вера и добро.

"Флибег": смотрите трейлер

"И повсюду тлеют пожары"

Сериал "И повсюду тлеют пожары" снят по одноименному роману Селесты Инг, выпущенному в 2017 году. Эллен Ричардсон – мать уважаемой семьи маленького американского городка. Она живет, если так можно назвать, "правильной" жизнью и считается лидером в Шейкер-Гайтс в Огайо. Однако стабильный темп ее жизни нарушает новая соседка – зажигательная художница Миа Уоррен. Несмотря на то, что женщины не могут найти общий язык и не собираются мириться с правилами друг друга, их дочери становятся настоящими подругами. А все потому, что каждый из них находит в соседском доме то, чего ему не хватает в собственном. Одной нравится хаос, против которого выступает ее мать, а другой – покой, о котором в своем доме она может только мечтать.

"И повсюду тлеют пожары": смотрите трейлер

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"Убийства в одном здании"

"Убийства в одном здании" – американский комедийный телесериал, созданный Стивом Мартином и Джоном Гофманом. Hulu сказал, что это шоу – его популярнейшая оригинальная комедия.

Сюжет рассказывает о трех обитателях большого дома в Нью-Йорке, которые находят общий интерес - слушать и обсуждать подкасты о настоящих убийствах. Однажды в их доме происходит убийство, и троица начинает свое исследование, чтобы выяснить, кто из жителей является убийцей.

Сериал получил положительные отзывы критиков и зрителей за свой уникальный подход к жанру детектива и хорошую химию между главными актерами.

"Убийства в одном здании": смотрите трейлер

"Джинни и Джорджия"

Сериал раскрывает сложные отношения между матерью и дочерью, отличающиеся отношениями, которые были в их собственной семье. Кроме того, в сериале рассматривается ряд социальных и культурных вопросов, таких как расизм, насилие, школьная жизнь и сексуальность.

Сериал рассказывает историю матери Джинни и ее двух детей, Джорджи и Остина, переезжающих в маленький городок Нова-Скотия, где они пытаются начать новую жизнь после того, как их отец скончался.

"Джинни и Джорджия": смотрите трейлер