Стартовал 74-й Каннский фестиваль: все, что о нем известно

Каннский фестиваль, который объединит любителей кино и популярных звезд во Франции, стартовал сегодня, 6 июля, и продлится до 17 июля 2021 года. Торжественное открытие состоится во Дворце фестивалей.

В прошлом году один из старейших в мире фестивалей был отменен из-за пандемии. Поэтому в этом году все: зрители и звездные гости с нетерпением ждут такого важного события – кинообзора фильмов, которые поборются за "Золотую пальмовую ветвь".

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Международный Каннский кинофестиваль отгремит в курортном городе Канны, в традиционной локации – Дворце фестивалей. Сейчас во Францию ​​уже прибывают первые звездные гости одного из самых громких кинособытий года.

Состав жюри

Жюри 2021 года – одно из самых разнообразных в истории фестиваля, ведь в него входят представители семи стран, от Бразилии до Южной Кореи.

Возглавлять группу экспертов в кинематографе будет известный американский режиссер и сценарист Спайк Ли. В частности, в Каннах уже можно увидеть всех участников жюри:

Мати Диоп;

Мэгги Джилленхол;

Джессика Хауснер;

Клебер Мендонса Филью;

Мелани Лоран;

Тахар Рахим;

Сон Кан Хо.

Главные фильмы

Как уже было ранее известно, фестиваль откроет французский музыкальный фильм Леоса Каракса "Аннет". По сюжету которого стендап-комик Генри и оперная певица Анна становятся родителями девочки и дают ей имя Аннетт. Впоследствии у ребенка проявляется неожиданный дар. Появление необычной дочери многое меняет в жизни гламурной пары, которая всем казалась идеальной.

"Аннетт" 2021: смотрите трейлер фильма

Одним из самых ожидаемых фильмов Каннского кинофестиваля-2021 стал "Французский вестник" Уэса Андерсона.

"Французский вестник" 2021: смотрите трейлер

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Уникальный сюжет "Французского вестника"

Основой для сценария стал рассказ, над которым коллективно работали Джейсон Шварцман, Хьюго Гиннесс, Роман Коппола и Уэс Андерсон. Сюжет разворачивается в XX веке в вымышленном французском городке и сосредоточивает внимание зрителей на историю, которая связана с локальным отделением американской газеты. Нас ждут три ключевых сюжетных линии – представленные в формате странных заметок на страницах прессы.

В номинациях примут участие много интернациональных работ кинематографистов, в частности фильмы таких известных режиссеров:

Нанни Моретти,

Джулии Дюкорно,

Асгара Фархади,

Франсуа Озона,

Джастина Курзеля,

Апичатпона Вирасетакула,

Мии Хансен-Лёве,

Шона Пенна.

Впервые на Каннском фестивале в 2021 году будут представлены картины французских, корейских, венгерских и американских режиссеров.

Украина на 74-м Каннском фестивале

На фестивале покажут две ленты от Украины: игровой фильм режиссера и сценариста Эли Граппа "Ольга" и документальный фильм Сергея Лозницы "Бабий яр. Контекст".

"Бабий Яр. Контекст"

Как сообщает Госкино, проект "Бабий Яр. Контекст" состоит из 24 эпизодов, смонтированных из уникальных архивных материалов. В фильме представляют зафиксированные кадры расследования и свидетельств о массовых убийствах в оккупированном нацистами Киеве, которые происходили в сентябре 1941 года и о последствиях этой трагедии.

"Бабий Яр. Контекст" 2021: смотрите отрывок из фильма

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"Ольга"

Сюжет фильма расскажет о 15-летней гимнастке, которая разрывается между Швейцарией и Украиной. В рамках подготовки к Олимпийским играм девушка должна тренироваться к чемпионату Европы тогда, когда ее мать, журналистка, освещает события Революции Достоинства 2013-2014.

Каннский кинофестиваль имеет чрезвычайно важное значение для развития культурной дипломатии Украины и развития кинопроизводства в стране. Национальный павильон в Каннах имеет целью представить мощности Украины для развития международного сотрудничества и усилить ее имидж как надежного партнера,

– заверила глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Марина Кудерчук.

74-й Каннский кинофестиваль 2021: смотрите тизер фестиваля