Знаменитый британский актер Генри Кавилл растрогал сеть своим детским фото с мамой. В кадре человек появился в кофте с логотипом Супермена, а уже во взрослом возрасте сыграл этого культового супергероя.

Архивным кадром Генри Кавилл поделился 8 марта. В посте актер поздравил мать с Международным женским днем ​​и отметил, что именно она научила его главного – быть хорошим человеком.

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"В Международный женский день я посвящаю этот сообщение невероятное женщине, которую я знаю – моей маме. Это выдающееся, сильная, настойчивая, умная, добрая, мудрая и заботливая личность. А этот маленький мальчик на коленях узнал от нее очень много всего о том, что такое стать хорошим человеком", – написал Генри Кавилл.

Привлекло внимание киноманов и то, что актер позировал на архивном фото в одежде с логотипом Супермена. Этого персонажа Генри Кавилл впервые сыграл в 2013 году в фильме "Человек из стали".

Реакция сети

На такой снимок сторонники Генри Кавилла отреагировали сотнями комментариями. Читатели блога актера были очарованы архивной фотографией и отметили, что он с детства был готов к роли этого супергероя.

"Вы были рождены для роли Супермена"

"Это как пророчество в прошлом"

"Вы стали Суперменом благодаря Суперженщене рядом с вами"

"А после этого появился наш Супермен"

"Это просто невероятно", – писали взволнованные сторонники Кавилла.

Генри Кавилл в образе Супермена

Еще в 2011 году в СМИ объявили, что привлекательный британец Генри Кавилл прошел кастинги и станет новым Суперменом в фильмах Зака ​​Снайдера. Сотрудничество актера и режиссера растянулась на несколько лет, а мужчина примерил супергеройский костюм в фильмах "Человек из стали", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Лига справедливости".

И хотя история о Супермене уже не вызывает такого ажиотажа, как ленты Marvel, для актера это был отличный шанс проявить себя. После этого Генри Кавилла пригласили на главные роли в боевики, а армия поклонниц красавца только возросла.

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