Верховный суд Британской Колумбии в Ванкувере вынес приговор актеру сериала "Ривердейл" Райану Грентхэму. Судья Кэтлин Керр сообщила, что 24-летний Райан будет приговорен к пожизненному заключению с лишением права на условно-досрочное освобождение на 14 лет.

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Отметим, что убийство второй степени тяжести влечет за собой автоматическое пожизненное заключение. На судебном заседании 21 сентября решался вопрос о том, сколько лет придется ждать Райану, прежде чем он сможет подать заявление на условно-досрочное увольнение.

Два года назад Райан Грентхэм убил собственную мать

Как известно, во время суда актер показал видео, снявшее за несколько часов до трагедии. В ролике он говорит о том, что выстрелил ей в затылок из винтовки 22 калибра. "В последующие мгновения она должна была знать, что это был я", – сказал он.

Убийство произошло в момент игры его матери на пианино в их таунхаусе в Сквамише. На следующий день он ехал на своей машине, загруженной оружием, чтобы убить премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Однако, уехал в полицейский участок Ванкувера и сдался. Об этом он также писал в своем дневнике.

Понятно, что с психическим здоровьем у Райана не все хорошо. Психиатрическая экспертиза показала, что в преддверии убийства он пережил "интенсивный период клинической депрессии, но признаков заболевания у него не было".

Судья Кэтлин Кер назвала это дело "ужасным", "трагическим" и разрушающим жизнь.

Фильмография Райана Грентхэма

Грентхем начал карьеру в 2007 году и играл в фильмах и сериалах до 2019 года. В фильмографии актера – приключения, триллеры, драма, комедии и фантастика. Среди картин: