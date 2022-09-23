Верховний суд Британської Колумбії у Ванкувері виніс вирок акторові серіалу "Рівердейл" Раяну Грентхему. Суддя Кетлін Кер повідомила, що 24-річного Раяна буде засуджено до довічного ув'язнення з позбавленням права на умовно-дострокове звільнення на 14 років.

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Зазначимо, що вбивство другого ступеня тяжкості спричиняє автоматичне довічне ув'язнення. На судовому засіданні 21 вересня вирішувалося питання про те, скільки років доведеться чекати Раяну, перш ніж він зможе подати заяву на умовно-дострокове звільнення.

Два роки тому Раян Грентхем вбив власну матір

Як відомо, під час суду актор показав відео, що зняв за декілька годин до трагедії. У ролику він говорить про те, що вистрілив їй у потилицю з гвинтівки 22-го калібру. "У наступні миті вона мала знати, що це був я", – сказав він.

Вбивство сталося в момент гри його матері на піаніно в їхньому таунхаусі в Скваміші. Наступного дня він їхав на своїй машині, завантаженій зброєю, щоб вбити прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Однак, поїхав в поліцейський відділок Ванкувера і здався. Про це він писав також у своєму щоденнику.

Зрозуміло, що з психічним здоров’ям у Раяна не все добре. Психіатрична експертиза показала, що напередодні вбивства він пережив "інтенсивний період клінічної депресії, але ознак захворювання у нього не було".

Суддя Кетлін Кер назвала цю справу "жахливою", "трагічною" і такою, що руйнує життя.

Фільмографія Раяна Грентхема

Грентхем розпочав кар’єру у 2007 році та грав у фільмах та серіалах до 2019 року. У фільмографії актора –пригоди, трилери, драма, комедії та фантастика. Серед картин: