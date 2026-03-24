24 Канал расскажет об актерах, которые оказались предателями. Они снимались в сериалах, которые когда-то обожали украинцы.

Не пропустите Были народными любимцами: какие актеры популярного сериала "Сваты" оказались предателями

Никита Панфилов

Никита Панфилов – российский актер, который сыграл главную роль в украинском сериале "Пес". Он 7 лет прожил в Украине, однако все равно поддался российской пропаганде, о чем недавно рассказал Михаил Жонин.

Он жертва пропаганды, он якобы аполитичен... Он сказал: "Я уважаю своего президента". Я не понимаю, что такое аполитичный, он уважает своего президента. Когда его кумовьев обстреливают, а он аполитичный,

– сказал Жонин.

Нонна Гришаева

Нонна Гришаева – уроженка Одессы, звезда сериала "Папины дочки", который когда-то был очень популярным в Украине. После начала полномасштабного вторжения актриса продолжила зарабатывать кровавые российские рубли и транслировать пропагандистский нарратив о братских народах.

Я родилась в Советском Союзе и в российском городе Одесса. В Одессе никогда не говорили на украинском языке. Никогда. То, что появились украиноязычные люди, их завезли в Одессу. Их никогда не было. Это страшно,

– говорила Гришаева

Мирослава Карпович

Мирослава Карпович – еще одна актриса, которая снималась в сериале "Папины дочки". Она родилась в городе Бердянск Запорожской области, но уже давно выбрала Россию и продолжает строить там карьеру. Карпович замалчивает войну, даже несмотря на то, что ее родной город оккупирован.

Виталий Гогунский

Виталий Гогунский – российский актер, который сыграл роль Кузи в сериале "Универ". Он публично поддерживает российскую агрессию против Украины и является сторонником путинского режима. В 2024 году получил подозрение от СБУ.

Согласно информации СБУ, Гогунский участвует в пропагандистских мероприятиях на временно оккупированных Россией территориях, выступает перед российскими оккупантами, призывает к войне.