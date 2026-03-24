24 Канал розповість про акторів, які виявилися зрадниками. Вони знімались у серіалах, які колись обожнювали українці.

Які актори виявилися зрадниками?

Микита Панфілов

Микита Панфілов – російський актор, який зіграв головну роль в українському серіалі "Пес". Він 7 років прожив в Україні, проте все одно піддався російській пропаганді, про що нещодавно розповів Михайло Жонін.

Він жертва пропаганди, він нібито аполітичний... Він сказав: "Я поважаю свого президента". Я не розумію, що таке аполітичний, він поважає свого президента. Коли його кумів обстрілюють, а він аполітичний,

– сказав Жонін.

Микита Панфілов у серіалі "Пес" / Кадр із серіалу

Нонна Гришаєва

Нонна Гришаєва – уродженка Одеси, зірка серіалу "Татусеві дочки", який колись був дуже популярним в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення акторка продовжила заробляти криваві російські рублі й транслювати пропагандистський наратив про братні народи.

Я народилася в Радянському Союзі й в російському місті Одеса. В Одесі ніколи не говорили українською мовою. Ніколи. Те, що з'явилися україномовні люди, їх завезли в Одесу. Їх ніколи не було. Це страшно,

– говорила Гришаєва

Нонна Гришаєва / Фото з російських ЗМІ

Мирослава Карпович

Мирослава Карпович – ще одна акторка, яка знімалась у серіалі "Татусеві дочки". Вона народилась у місті Бердянськ Запорізької області, але вже давно обрала Росію й продовжує будувати там кар'єру. Карпович замовчує війну, навіть попри те, що її рідне місто окуповане.

Мирослава Карпович / Фото з російських ЗМІ

Віталій Гогунський

Віталій Гогунський – російський актор, який зіграв роль Кузі у серіалі "Універ". Він публічно підтримує російську агресію проти України та є прихильником путінського режиму. У 2024 році отримав підозру від СБУ.

Віталій Гогунський / Фото з російських ЗМІ

Згідно з інформацією СБУ, Гогунський бере участь у пропагандистських заходах на тимчасово окупованих Росією територіях, виступає перед російськими окупантами, закликає до війни.