Актеры утверждают, что режиссер Франко Дзеффирелли заставил их поверить, что у них "не было другого выбора, кроме как сниматься обнаженными", и в результате они "страдали эмоциональными и душевными травмами на протяжении десятилетий".

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Актеры "Ромео и Джульетты" 1968 подали в суд за обнаженные сцены в фильме

Британская актриса Оливия Хасси, которой тогда было 15, а сейчас 71 год, и Леонард Вайтинг, которому тогда было 16, а сейчас 72 года, подали иск против Paramount Pictures, заявив о сексуальном насилии, сексуальных домогательствах и мошенничестве.

В иске говорится, что умерший в 2019 году режиссер Франко Дзеффирелли сначала сказал им, что они будут носить нижнее белье телесного цвета в сцене в спальне, которая снималась в последние дни съемок. Но утром перед съемкой, Дзеффирелли сказал пари, что они будут наносить только косметику для тела и заверил их, что камера будет расположена таким образом, чтобы не показывать наготу.

Все же они были сняты обнаженными без их ведома, нарушая калифорнийские и федеральные законы о непристойном поведении и эксплуатации детей. Тогда Дзеффирелли еще сказал им, что они должны сниматься обнаженными, "иначе картина провалится", и их карьера будет на грани.

Актеры считали, что они "не имеют другого выбора, кроме как сниматься обнаженными в гриме, как того требовали". Во время сцены ненадолго показаны голые ягодицы Вайтинга и голая грудь Хасси.



Леонард Вайтинг и Оливия Хасси в фильме "Ромео и Джульетты" / Кинориум

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В судебном документе говорится также о том, что Хасси и Вайтинг десятилетиями страдали от эмоционального ущерба и душевных страданий. Учитывая это и кассовые сборы фильма в то время, актеры имеют право на возмещение ущерба в размере более 500 миллионов долларов.

Paramount Pictures пока не отреагировала на новость об иске.

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