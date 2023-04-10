К сожалению, женщина уже не в первый раз теряет ребенка, поэтому знала, что с ней происходит. О произошедшем прямо на сцене выкидыше актриса написала у себя в соцсетях.

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Лаура Бенанти потеряла ребенка

В понедельник, 3 апреля, я выступала на сцене перед 2000 зрителями, когда у меня произошел выкидыш. Я знала, что это происходит (но продолжила выступление),

– отметила она.

Женщина дополнила, что, к сожалению, ей не чужая боль и пустота потери ребенка: "Это путь, который я прошла раньше, бок о бок с моим мужем. Мы убиты горем, но мы снова пройдем через это вместе, как мы та многие другие сделали это раньше. Я делюсь всем этим не для того, чтобы вызвать сочувствие или внимание, а для того, чтобы напомнить многим людям и семьям, которые страдают и будут страдать таким образом, что в такой потере нет ничего постыдного. Что вы не одиноки. И себе тоже напомнить".

Лаура с мужем Патриком/E! Online

Что известно о Лауре Бенанти Лаура Бенанти – американская актриса и певица, лауреат премии "Тони" в 2008 году. Сыграла в таких фильмах и сериалах: "Илай Стоун", "Медсестра Джеки", "Хорошая жена", "Закон и порядок: Специальный корпус", "Супердевушка". В ноябре 2015 года Лаура вышла замуж за Патрика Брауна. После брака женщина забеременела, но не смогла выносить ребенка. Они обратились к суррогатной матери, родившей им девочку Эллу Роуз Бенанти-Браун в 2017 году.

Обратите внимание, что потеря ребенка – это трагическое событие, которое может сильно повлиять на женщину и мужчину как физически, так и эмоционально. Это может произойти на любом этапе беременности или после рождения ребенка. В мире немало известных людей, которые нашли в себе мужество рассказать о потере ребенка, среди них: