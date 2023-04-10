На жаль, жінка вже не вперше втрачає дитину, тому знала, що з нею відбувається. Про викидень, що стався прямо на сцені, акторка написала у себе в соцмережах.

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Лаура Бенанті втратила дитину

У понеділок, 3 квітня, я виступала на сцені перед 2000 глядачів, коли у мене стався викидень. Я знала, що це відбувається (але продовжила виступ),

– зазначила вона.

Жінка доповнила, що, на жаль, їй не чужий біль і порожнеча втрати дитини: "Це шлях, який я пройшла раніше, пліч-о-пліч з моїм чоловіком. Ми вбиті горем, але ми знову пройдемо через це разом, як ми та багато інших зробили це раніше. Я ділюся всім цим не для того, щоб викликати співчуття чи увагу, а для того, щоб нагадати багатьом людям і сім’ям, які страждають і страждатимуть таким чином, що в такій втраті немає нічого ганебного. Що ви не самотні. І собі також нагадати".

Лаура з чоловіком Патріком / E! Online

Що відомо про Лауру Бенанті Лаура Бенанті – американська актриса і співачка, лауреатка премії "Тоні" у 2008 році. Зіграла у таких фільмах та серіалах: "Ілай Стоун", "Медсестра Джекі", "Гарна дружина", "Закон і порядок: Спеціальний корпус", "Супердівчина". У листопаді 2015 році Лаура одружилась з Патріком Брауном. Після шлюбу жінка завагітніла, проте не змогла виносити дитину. Вони звернулися до сурогатної матері, яка народила їм дівчинку Еллу Роуз Бенанті-Браун у 2017 році.

Зверніть увагу, втрата дитини – це трагічна подія, яка може сильно вплинути на жінку та чоловіка як фізично, так і емоційно. Це може статися на будь-якому етапі вагітності або після народження дитини. У світі є чимало відомих людей, які знайшли у собі мужність розповісти про втрату дитини, серед них: