Что важно, это уже не первое публичное осуждение действий России и поддержка Украины со стороны известной российской актрисы, передает 24 Канал.

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Так, в соцсетях распространили короткое видео, где после спектакля "Мой внук Вениамин" артистка спустилась к зрителям. Одна из поклонниц поблагодарила ее за принципиальную позицию относительно российской агрессии. Получив цветы, Ахеджакова сказала "Слава Украине!", на что ей ответили "Героям слава!".

Заметим, 27 июля прошлого года спектакль "Мой внук Вениамин" также состоялся в городе Бремен, Германия. Тогда актриса держала флаг Украины во время поклонов после завершения шоу. Зал поддержал такие действия Лии Ахеджаковой, а вот россияне ее захейтили в сети.