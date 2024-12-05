Що важливо, це вже не перше публічне засудження дій Росії та підтримка України з боку відомої російської акторки, передає 24 Канал.

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Так, у соцмережах поширили коротке відео, де після вистави "Мій онук Веніамін" артистка спустилася до глядачів. Одна з прихильниць подякувала їй за принципову позицію щодо російської агресії. Отримавши квіти, Ахеджакова сказала "Слава Україні!", на що їй відповіли "Героям слава!".

Зауважимо, 27 липня минулого року вистава "Мій онук Веніамін" також відбулася в місті Бремен, Німеччина. Тоді актриса тримала прапор України під час поклонів після завершення шоу. Зал підтримав такі дії Лії Ахеджакової, а от росіяни її захейтили в мережі.