Сам Алек Болдвин в шоке от решений компаний. Впрочем, он понимает – из-за смерти Галины Гатчинс у него трудности в карьере актера.

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Карьера Алека Болдвина подходит к концу

К размышлениям о завершении карьеры, Алека и его семью подтолкнули последний инцидент – буквально перед съемками, когда он уже был готов отправляться на съемочную площадку, ему позвонили по телефону и предупредили, что его участие в картине отменяется.

Буквально вчера меня уволили еще с одной работы. Я разговаривал с этими ребятами несколько месяцев, и только вчера они сказали мне, что не хотят снимать со мной фильм из-за этого инцидента,

– сказал актер.

Интересно, что у Болдвина скоро родится седьмой ребенок, и есть семья, которую нужно "кормить". Его карьера была самым большим источником дохода. Однако после трагического инцидента его репутация упала до нуля.

Напомним, несчастный смертельный случай на съемках фильма "Иржи" произошел 21 октября 2021 года. Тогда, прямо на съемочной площадке, Алек Болдвин привел пистолет на украинку Галину Гатчинс, работавшую оператором, и выстрелил в грудь. По последним расследованиям Алек не мог не нажимать на курок, но почему в его пистолете были боевые патроны – до сих пор вопросы.

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Как известно, ленту все равно должны показать в память о Галине. В частности, Алек хотел бы вырученные средства от фильма передать сыну Гатчинс. Также есть информация, что Алек поддерживает связь с семьей украинки и постоянно работает с полицейскими, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.