Сам Алек Болдвін шокований рішеннями компаній. Втім, він розуміє – через смерть Галини Гатчінс у нього труднощі в кар’єрі актора.

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Кар’єра Алека Болдвіна добігає кінця

До роздумів про завершення кар’єри, Алека та його сім’ю підштовхнув останній інцидент – буквально перед зйомками, коли він вже був готовим вирушати на знімальний майданчик, йому зателефонували й попередили, що його участь у картині скасовується.

Буквально вчора мене звільнили ще з однієї роботи. Я розмовляв із цими хлопцями кілька місяців, і тільки вчора вони сказали мені, що не хочуть знімати зі мною фільм через цей інцидент,

– сказав актор.

Цікаво, що у Болдвіна скоро народиться сьома дитина, і є сім’я, яку потрібно "годувати". Його кар’єра була найбільшим джерелом доходу. Проте після трагічного інциденту, його репутація впала до нуля.

Нагадаємо, нещасний смертельний випадок на зйомках фільму "Іржа" стався 21 жовтня 2021 року. Тоді, прямо на знімальному майданчику, Алек Болдвін навів пістолет на українку Галину Гатчінс, яка працювала операторкою, і вистрілив у груди. За останніми розслідуваннями, Алек не міг не натискати на курок, але чому у його пістолеті були бойові патрони – досі питання.

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Як відомо, стрічку однаково мають показати, у пам’ять про Галину. Зокрема Алек хотів би вторговані кошти від фільму передати синові Гатчінс. Також є інформація, що Алек підтримує зв’язок із сім’єю українки та постійно працює з полісменами, аби з’ясувати усі обставини трагедії.