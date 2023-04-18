Алек Болдвин обвинил семью Гатчинс: "Вводит следствие в заблуждение", и призвал отклонить иск

Американский актер Алек Болдвин, от выстрела которого погибла украинка Галина Гатчинс, призвал отклонить иск, поданный семьей оператора. Трагедия произошла 21 октября 2021 года. Болдвину грозит 18 месяцев заключения.

Ближайшие родственники украинки Галины Гатчинс подали в суд на актера. Сестра Светлана и мать Ольга Соловей хотят возмещения ущерба, аргументируя, что потеря Галины оказала большое влияние на их нынешнюю жизнь в условиях войны.

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Алек Болдвин призвал отклонить иск по делу Гатчинса

По словам адвоката семьи Гатчинс Глории Оллред, Галина "не позволила бы родственникам оставаться в стране, будь она жива", и "могла бы перевезти их в США". Известно, что родственники погибшей Галины Гатчинс сейчас проживают в Киевской области. Мать работает медсестрой в отделении неотложной помощи и помогает раненым военным. Вместе с мужем и дочерью обратились с просьбой финансово компенсировать им ущерб за халатность и умышленное причинение эмоционального стресса.

Алек Болдвин не спешит выплачивать средства и говорит, что семья "вводит следствие в заблуждение", ведь их единственная цель – это якобы получение денежной компенсации.

Адвокат актера также утверждает, что семья Галины не общалась с ней столь близко: "Потеря дочери и сестры, безусловно, болезненна в любых обстоятельствах. Однако, истцы находились на расстоянии от Галины физически, финансово и эмоционально в течение многих лет до нее" смерти. У них нет реальных оснований для иска против ответчиков. Это действие вводит следствие в заблуждение".

Последние новости по делу о гибели оператора Галины Гатчинс

31 января Алека Болдвина официально обвинили в непреднамеренном убийстве украинки Галины Гатчинс. Трагедия произошла во время съемок вестерна "Иржа". Обвинения в непреднамеренном убийстве выдвинули по двум пунктам: 18 месяцев заключения и штраф в размере 5 тысяч долларов и 5 лет заключения. Позже актеру значительно сократили возможный срок заключения. Прокуроры смягчили обвинение – теперь Болдвину грозит 18 месяцев заключения, если вину докажут.

К тому же 1 апреля американский судья вынес первый приговор: до 6 месяцев условного срока осудили помощника режиссера Дэвида Холлса.