Киноклубы открываются при общественных организациях, учебных заведениях или культурах, как в крупных городах, так и в небольших городках и сельских общинах. Это не только показы лучшего документального кино, но и обязательное обсуждение фильмов, дискуссии о сегодняшних проблемах и будущем общин, что является своеобразным обучением, побуждением к действию и, в конечном счете, приводит к мощным изменениям в жизни общин.

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Директор Департамента по развитию сетей Docudays UA Алла Тютюнник рассказала 24 Каналу, сама писавшая книги, сценарии, занималась правозащитой, а в 2008 году приняла участие в проведении первого для себя фестиваля Docudays UA. Тогда она познакомилась с Геннадием Кофманом (режиссер, продюсер — 24 Канал), который озвучивал идею создания киноклубов по всей Украине, чтобы демонстрировать документальное кино и обязательно обсуждать увиденное.

Почему и как документальное кино становится спасением для многих людей? Как этот инструмент меняет подходы в системе образования, пенитенциарной системе, вдохновляет граждан участвовать в принятии решений на уровне власти уже сегодня? Об очевидных последствиях неравнодушия и силы искусства в интервью с Аллой Тютюнник.

Интервью с Аллой Тютюнник

Может ли документальное кино быть инструментом изменений

Алла Николаевна, почему именно документальное кино?

Я всегда хотела увеличить количество сознательных, активных людей в Украине, которые знали бы о правах человека и хотели бы что-то менять в своей жизни и жизни вокруг себя.

А значит, в стране.

Да. И документальное кино, как мне казалось, может быть таким инструментом для реальных изменений. Ведь украинцы будут проводить параллели с теми проблемами, которые они увидели в других странах – Бразилии или Уганде – будут видеть героев, которые смогли изменить что-то, и захотят сами на своем уровне действовать и улучшать среду, в которой живут. Фестиваль Docudays UA длится всего неделю, а дальше? 20 лет назад о документальном кино никто в Украине толком не знал, большинство представляли, что это что-то вроде журналов о соцсоревновании, или агиток, которые крутили в советское время перед показами фильмов в кинотеатрах.

Телевидение тогда очень редко принимало к показу именно документальные фильмы. А это очень мощное искусство, вдохновляющий жанр, потому что все истории не сценарист придумал и не режиссер сфантазировал, а все это – реальные события! Потому я захотела заниматься созданием сети киноклубов. Нам удалось только в 2014 запустить эту работу.

Алла Тютюнник / Фото предоставлено 24 Каналу

Как в Украине действуют киноклубы

Именно организовать киноклубы по всей Украине? Как это было?

Да. Чтобы показывать кино, нужно приобрести авторские права на это. Сейчас в нашей коллекции 129 фильмов, за каждый мы заплатили деньги, заключили сделки, для этого наняли юриста. Некоторые держатели прав соглашаются заключать такие соглашения на 5 лет, некоторые на 3 года. Чтобы была постоянная коллекция фильмов и чтобы ее пополнять, к каждому фильму нужно написать сценарий обсуждения, подобрать учебные материалы о правах человека – усилия профессионалов, которым нужно тоже платить за работу.

Первым нас поддержал американский Национальный фонд в поддержку демократии (National Endowment for Democracy, NED). Финансирование сначала было небольшое, но позволило начать работу. Мы обратились к Программе "Библиомист" (длительная с 2009 по 2014 год), в библиотеки, и 30 сразу откликнулись. В школах некоторые прогрессивные учителя тоже захотели создать такие киноклубы, поняли, что это поможет им в работе. Ну, и общественные организации тоже изъявили желание. В колониях начали открываться киноклубы. Так сеть начала создаваться и работать.

У нас до полномасштабного вторжения было более 70-ти киноклубов при колониях. У нас есть фильмы о пенитенциарной системе в других странах, о судьбах людей, отбывших срок заключения, о том, как они искали работу и себя, как налаживали семейную жизнь.

Эти фильмы оказали колоссальное влияние. Мы подбираем кино по проблемам, насколько они могут быть созвучны здесь, как откликнутся в Украине, коснутся ли зрителя и какого именно. Мы выбираем те, которые влияют эмоционально. У нас есть календарь дат, относящихся к теме правозащиты, и к каждой дате есть перечень предложенных к просмотру фильмов. Наши руководители киноклубов: библиотекари, учителя, общественные активисты очень любят этот календарь.

Очень эффективным был киноклуб при колонии для подростков в Кременчуге. Заместитель директора колонии Елена Удовицкая руководила этим киноклубом. Она ребят вытаскивала, как родных, из всяческих передряг, готовила к новой жизни после колонии, проводила разные учения, переписывалась с ними, когда те выходили на свободу, присылала нам отчеты с отзывами своих питомцев и множество фотографий, над которыми хочется плакать от умиления.

До 24 февраля было 70 киноклубов при колониях / Фото предоставлено 24 Каналу

Почему важны обсуждения фильма после показа

Какую роль играют обсуждения фильмов после показа?

Когда нас поддержала и Еврокомиссия, появилась возможность проводить больше учений для руководителей киноклубов. Мы и не представляли, что наши школы о стратегиях и методах защиты прав человека и интересов общин будут иметь такой успех, что с их помощью можно будет воплощать различные практические проекты: от экологических до гендерных и сдвигающих с мертвой точки проблемы домашнего насилия, буллинга в школах, сортировка мусора.

У нас есть эксперты, правозащитники, которые пишут сценарии для обсуждения каждого фильма: на какую тему выйти, какие права человека можно рассказать, какие упражнения провести с аудиторией, на какие документы ссылаться, как рассказать о системе защиты граждан. Потому что у нас большинство в малых и средних общинах просто не знают, что на самом деле могут быть защищены в разных вопросах, не знают, как обращаться к властным инстанциям и добиваться выполнения обязанностей государством.

После обсуждений фильма, после дискуссий и обучения люди начинают понимать, что им не нравится в их общине и как это изменить, понимают, что не все безнадежно начинают действовать и верить. А еще немаловажный момент: они же собираются вместе, общаются, образуется сообщество сознательных людей.

Сколько на сегодняшний день есть киноклубов

Сеть действует по всей Украине, а сколько клубов сейчас образуют такие сообщества?

Сегодня в нашей Сети 477 киноклубов. Это при том, что при колониях за последний год многие киноклубы приостановили работу: оккупация, добровольная мобилизация руководителей киноклубов. Когда началось полномасштабное вторжение, я и координатор Сети Татьяна Кулик были в Херсоне, и мы не верили, что россияне зайдут в город. Но 1 марта 2022 г. они уже зашли. Другие члены команды были кто в Харькове, кто во Львове, кто в Киеве, и когда наступление на Украину началось со всех сторон, обстрелы, авиаатаки мы думали: ну какие могут быть киноклубы сейчас?

Мы растерялись, не знали, что делать. Но уже 17 марта получили отчет модератора киноклуба Александра Степаненко из Чорткова Тернопольской области. Там он действует при центральной районной библиотеке, называется "Киноклуб на улице Зеленой". По регламенту после каждого показа киноклуб присылает отчет: какой фильм показали, сколько было зрителей, кто они, о чем говорили, каких экспертов приглашали (это могут быть психологи, юристы, правозащитники, режиссеры фильмов), фото и отзывы. И вот я в оккупированном Херсоне читаю и не верю своим глазам – они пишут, что обсуждали, как мы победим, какой будет Украина после войны, что нужно сделать в Чорткове.

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Мы тогда всем модераторам киноклубов разослали этот отчет и на сегодняшний день 167 киноклубов возобновили работу, еще 143 открылось новых. Еще примерно столько готовятся возобновлять работу. Выехавшие с оккупированных территорий модераторы начали на новом месте открывать киноклубы, в том числе в Германии, Польше, Чехии, Норвегии, Израиле, Ирландии, в Нью-Йорке в США. Там киноклубы заработали для переселенцев. И даже проводить странствующие фестивали. Среди переселенцев (а это в большинстве своем женщины) модераторы находили психологов и психологинь, юристок, художниц, спортсменов/ок приглашали их на просмотры как экспертов/ок и тренеров/ок. У нас фантастические люди! Я вот поняла, что до сих пор не знала украинцев в полной мере, а сейчас увлекаюсь нашими людьми – это невероятная сила духа!

Алла Тютюнник / Фото предоставлено 24 Каналу

Вот это вроде бы просто цифры – 477, 167, 143. Но за ними – сообщества активных украинцев, готовых к переменам?

Расскажу вам о юристе Григории Курачицком из Мариуполя, у него там было два киноклуба Docudays UA. Когда начали бомбить, он с семьей жил в подвале. Электричества уже не было, еды было мало, за водой надо было идти под выстрелами и снарядами. В конце марта 2022 жена и дети уже не могли заснуть ночью от холода и взрывов.

Григорий бросил в машину самые необходимые вещи и, несмотря на опасность, решился уехать с семьей. Из-за получаса позвонил сосед и сказал, что от дома, откуда они уехали, уже ничего не осталось – ракетная атака стерла всю его прошлую жизнь. Уже в Днепре, в центре для переселенцев, Григорий начинает помогать разгружать гуманитарку.

И из деревянных паллетов мастерит скамейки, стол, под палаткой ставит ноутбук и начинает показывать документальное кино. По просьбе людей он демонстрировал фильмы через день, а иногда и каждый день. На сегодняшний день он открыл в Днепре уже четыре киноклуба. Разве это не впечатляет? Юрий Чумак из Харькова, тоже юрист, в прошлом году, когда очень бомбили Харьков, ушел семью провожать на поезд. Начались обстрелы, семья не хотела без него ехать и он, в чем стоял, уехал. Сейчас он уже ментор в нашей Сети, открыл в Черкассах два киноклуба и обучает новичков в разных городах и городках в Украине создавать собственные киноклубы и защищать свои права и интересы общин. Эти люди фантастические, я их очень люблю.

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Почему документальное кино объединяет

Почему именно документальное кино дает такой толчок к объединению, по вашему мнению?

Герои этих лент – настоящие люди, это настоящие истории, которые очень затрагивают эмоционально. Мы выбираем фильмы с фестивалей. Жизнь таких фильмов где-то два года: пока демонстрируются на разных фестивалях, получают награды и т.д. И после этого, когда популярность таких фильмов падает, о них уже не говорят, можно купить права на показы в киноклубах на длительное время. У нас же показы безвозмездные.

Для нас риск нарушения авторских прав – это самая большая "страшилка". Потому что это репутация и фестиваля, и киноклубов. И дальше мы предоставляем доступ к фильмам тем, кто подписал с нами соглашение как руководитель киноклуба, модератор и обязался соблюдать закон об авторских правах и наши внутренние правила. Если фильм демонстрируется онлайн, в ZOOM, к примеру, то мы тоже контролируем этот показ. На онлайн-показы мы перешли во время пандемии наводнения, не прекращали работу. И поняли, что у людей запрос на документальные фильмы и дискуссии увеличивается. За последний год в Украине зарегистрировалось 143 новых киноклуба. И заявки продолжают поступать!

На сегодня 167 киноклубов возобновили работу, еще 143 открылось новых / Фото предоставлено 24 Каналу

Такое впечатление, что найдена панацея для воспитания, укрепления взрослых людей.

Широкое просвещение действительно творит чудеса. Документальное кино – инструмент, который помогает кристаллизовать гражданское общество. Происходит вот что: люди, сидевшие на диване и ругавшие власть села или городки, были в отчаянии, не видели выхода и не пытались что-то улучшить – они прозябали, тратили жизнь, потому что это отравляет!

После фильмов, обсуждений и обучения, которые мы для них проводим, находят в себе силы, энергию, начинают видеть, где можно конструктивно применить свои навыки, реализовать свои возможности, чтобы изменить жизнь конкретной общины к лучшему.

С чего это?

Потому что люди идут просто посмотреть кино. Оно затрагивает, возмущает. А потом модератор ставит правильные вопросы, начинается дискуссия. И это уже не молчание и ворчание, это полноценное обсуждение какой-то проблемы, это мнение. Появляются единомышленники, лидеры, начинается движение там, где было сплошное болото. Особенно это движение стало заметно, когда мы ввели программу адвокации.

Что известно об адвокационных проектах, которые инициировали киноклубы

В этом году 15 киноклубов Сети в рамках программы "DOCU/DIE 2.0" инициировали адвокационные проекты, направленные на решение конкретных проблем в их общинах. Они выбирают фильмы на касающуюся своей проблемы тематику, обсуждают их с жителями общины и местными властями, ищут способы решения проблемы и предлагают закрепить это решение в программе действий или программе развития своей общины. Задача адвокационных проектов – не провести какую-то акцию или привлечь внимание к проблеме, а зафиксировать изменение подходов к определенным проблемам на системном уровне. Это уже тогда, когда люди умеют видеть и формулировать проблемы, составлять свои программы развития общины, предлагать пути решения конкретных проблем и взаимодействовать с властью для достижения результата.

Как возникла потребность в адвокации?

Люди стали от нас этого требовать. Писали нам письма: мы посмотрели кино, мы хотим решить эту проблему в нашем обществе, как нам это сделать? Это и экологические проблемы, и домашнее насилие, и буллинг, и интеграция переселенцев в зависимости от особенностей каждой общины. Для работы над интеграцией переселенцев киноклубы вообще идеальный инструмент. Они объединяют, позволяют услышать друг друга, понять и сосуществовать уже на качественно другом уровне. И уже не отдельно – местные и переселенцы, – а вместе делают важное дело для общества.

Так вы нашли механизм, который объединяет лучше всех, которые с 2014 года так и не удалось ввести местным властям.

Просто с людьми нужно говорить. А хорошее качественное кино с реальной историей – прекрасный повод.

После обсуждения фильмов люди находят в себе силы / Фото предоставлено 24 Каналу

Как документальное кино может помочь школьникам

Успешный пример адвокационных программ можете упомянуть?

К прошлому году киноклубы провели 50 успешных адвокационных кампаний по конкретным проблемам. В Трускавце модератор киноклуба – заведующая URBAN библиотеки в Трускавце Вера Савка вместе с командой добилась от мэрии, чтобы молодые выделили большое помещение и территорию в центре города под Молодежное пространство. Затем киноклуб вместе с мэрией отправились на грант Еврокомиссии, чтобы оборудовать всем необходимым это пространство. Они выиграли и получили деньги. А все началось с киноклуба, с просмотра фильма.

Другая история – житомирский Центр пробации (система надзорных и социально-воспитательных мероприятий, применяемых по решению суда и в соответствии с законом к осужденным, – 24 Канал), там заместитель руководителя Лина Бабич открыла киноклуб, показывала кино для осужденных, проводила беседы, подбирала фильмы на разные темы. Впоследствии она написала методику, как можно использовать документальные фильмы в работе с подопечными в учреждениях пробации. Подала эту работу в Минюсте, чтобы ее утвердили и рекомендовали к работе и всем остальным учреждениям. Это было в 2021 году. В Минюсте менялись кадры, менялись программы, Линина методичка где-то там долго бродила по кабинетам. И вдруг в начале этого года с нами выходят на связь специалисты Центра пробации, сообщают, что эту методику утвердили, что им очень нравится наша идея, и давайте работать. Они на международной конференции рассказали коллегам из разных стран о таком методе работы и выяснилось, что такой формы работы с документальными фильмами больше нигде нет!

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И вот сейчас Лина Бабич курирует это направление, открылось уже 50 киноклубов при центрах пробации. И это очень важное направление, потому что люди, которыми занимаются учреждения пробации, – это тоже наше будущее. Или вот учительница из Тернополя Оксана Гиль в своем киноклубе разработала методичку, как использовать документальные фильмы в учебном процессе – хоть для уроков химии, хоть для уроков географии или естествознания. К каждому предмету подобрала киноленты, и учителя охотно пользуются возможностью сделать урок более интересным, а новую учебную тему – более доступной для детей. Планируем предлагать эту методику в Минобразования. В ней даже есть советы, как обсуждать фильмы, чтобы дети усвоили необходимый материал.

Школьникам важно смотреть документальное кино в процессе обучения / Фото предоставлено 24 Каналу

Это действенная помощь государству и обществу.

Да, действенная помощь. В Херсоне был киноклуб при Фонде милосердия и здоровья, сейчас в Польше, в Херсоне уже другие действуют киноклубы. Но до 2022 года юрист фонда Елена Старюк проводила кинопоказы в колониях и в СИЗО. И вот сначала женщины из СИЗО не хотели даже ничего смотреть. Это травмированные люди, из-под лба смотрели, враждебно были настроены, но показ в конце концов состоялся. И вот после фильма о такой же заключенной героине Елена рассказала нашим женщинам о правах человека, о том, как можно было героини поступить иначе, если бы она знала свои права, как в подобных ситуациях себя защитить, рассказала, что можно жить иначе, чем они представляли все еще.

Женщины разговорились и одна из них сказала: "Если бы я знала об этом все, я бы никогда не совершила глупости против закона. Теперь я знаю, как правильно, и тоже хочу стать правозащитницей, помогать таким, как я". Знаете, для нас это как награда, медаль получить. Или вот в Ужгороде киноклуб при школе. Там учительница Мария Симкович с учениками тоже делала показы в колонии для подростков.

Это общение было очень действенным. А потом эти школьники пошли к заключенным женщинам, избрали для просмотра фильм о детях осужденных родителей. Как эти дети переживают, как к ним относятся в школе, в социуме? Так женщины не хотели отпускать гостей. Вместе обсуждали свои истории, признавались, что не думали о том, что чувствуют их дети, глубокий контакт отсутствует. Это были и слезы, и раскаяние, и переосмысление.

Как будто рождаются новые люди из взрослых, которые ошибались. В Тернополе в киноклубе при школе Оксана Гиль проводила показ фильма "Булер". Учительница показала это кино детям, родителям и коллегам.

До этого все считали буллинг надуманной проблемой. Но дети после пересмотра стали говорить то, что никому никогда не говорили. И меня поразило то, что один из семиклассников встал и сказал: я понял, что я булер, но я не могу с собой справиться, помогите мне. И вот учительница договорилась с психологом, работающим с мальчиком, но и одноклассники захотели ему тоже помочь! Это поражает.

Или еще случай после просмотра фильма "Джованни и балет на воде". Всего-навсего герой фильма хотел заниматься балетом на воде, но все над ним смеялись, потому что это не мужская разновидность спорта. И вот Джованни упорно занимался, а потом выиграл какой-нибудь важный конкурс и все его приветствовали. Так наш украинский школьник после этого кинопоказа рассказал, что очень любит вышивать, но над ним тоже все смеются. И тут дети его поддержали, он начал ходить на уроки работы с девушками и вышивать, и тоже участвовать в конкурсах вышивки.

Это из одного просмотра фильма такие изменения! То есть никаких лекций. Инструкции, как нужно делать, как не нужно. Просто жизненное кино и общение между собой.

После фильма школьники общаются между собой / Фото предоставлено 24 Каналу

Сейчас какие адвокатские кампании в работе?

Сейчас их 15, и они меня тоже поражают. Вот идет война, неуверенность, страх. Но наша молодежь уже думает, как жить и сейчас, и завтра, и послезавтра. Они хотят участвовать в принятии решений, они составляют культурные программы. И через два месяца после старта уже есть успешные кампании. К примеру, молодежная организация "Чодвиг", киноклуб "Вижен", город Черноморск, Одесская область. Они создали программу культурных мероприятий на лето вперед, договорились с местными властями о содействии и финансировании, уже двигаются.

В Шостке Сумской области тоже есть молодежный центр. Есть киноклубы, которые работают с семьями, потерявшими на этой войне близких. Например, в Кременчуге, Полтавской области, ОО "Лидерка" открыли киноклуб "Забота" и помогают семьям и детям военных и пропавших без вести. Они находят психологов, юристов, собирают волонтерскую помощь. Семьи не остаются в одиночестве, общаются, делятся проблемами. В Вознесенске, Николаевской области, БФ "Громады" решили перевести город на сортировку мусора. И имеют огромные успехи уже сейчас! Там все работает. Наши люди удивительны. Наши люди могут все. Они думают о будущем, собираются жить долго и отменно.

Автор Татьяна Селезнева