Авторы 10 сезона "Американской истории ужасов" не прекращают удивлять своих поклонников. В сети Райан Мерфи объявил, что к проекту присоединилась одна из самых популярных моделей мира Кайя Гербер.

Какую же роль получила 19-летняя дочь Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера, пока не рассекречивают. Однако предполагаем, что даже эпизодическое появление Кайи в кадре добавит популярности 10 сезона "Американской истории ужасов".

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"Очень рад сообщить, что Кайя Гербер присоединилась к семье "Американской истории ужасов", – написал Райан Мерфи в посте.

Сама модель пока не комментирует своего участия в популярном сериале. Как известно, для Кайи Гербер съемки не были дебютным. Манекенщица уже снималась в драме Sister Cities ("Города-побратимы").

Что известно о "Американскую историю ужасов 10"

Новые серии "Американской истории ужасов" покажут зрителям до конца 2021 года. Однако когда именно ждать выхода 10 сезона проекту – пока не разглашают.

Но уже понятно, что релиз приближается, ведь авторы сериала постепенно раскрывают интересные детали. Режиссер и исполнительный продюсер Райан Мерфи уже признался, что сезон будет называться Double Feature ("Двойной сеанс"). Сценарий будет разделен на 2 части, в которых события будут разворачиваться в море и на суше.

Double Feature – это значит два сезона, выходящих в эфир для фанатов в одном календарном году! Удвойте удовольствие от просмотра! Одна история будет на море, другая – на суше,

– отметил Райан Мерфи.

Главные роли в 10 сезоне "Американской истории ужасов" получили как уже известные звезды сериала, так и топовые актеры Голливуда. Поэтому зрители увидят в новых эпизодах: