Автори 10 сезону "Американської історії жахів" не припиняють дивувати своїх прихильників. У мережі Раян Мерфі оголосив, що до проєкту долучилась одна з найпопулярніших моделей світу Кайя Гербер.

Яку ж роль отримала 19-річна донька Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера, поки не розсекречують. Однак припускаємо, що навіть епізодична поява Кайї в кадрі додасть популярності 10 сезону "Американської історії жахів".

Дивіться також Вже не герой "Сам удома": Маколей Калкін з'явився на першому фото "Американської історії жахів"

"Дуже радий повідомити, що Кайя Гербер приєдналася до сім'ї "Американської історії жахів", – написав Раян Мерфі в дописі.

Сама модель поки не коментує своєї участі в популярному серіалі. Як відомо, для Кайї Гербер зйомки не були дебютними. Манекенниця вже знімалась у драмі Sister Cities ("Міста-побратими").

Що відомо про "Американську історію жахів 10"

Нові серії "Американської історії жахів" покажуть глядачам до кінця 2021 року. Однак коли саме чекати на вихід 10 сезону проєкту – поки не розголошують.

Та вже зрозуміло, що реліз наближається, адже автори серіалу поступово розкривають цікаві деталі. Режисер і виконавчий продюсер Раян Мерфі вже зізнався, що сезон називатиметься Double Feature ("Подвійний сеанс"). Сценарій буде розділений на 2 частини, в яких події розгортатимуться в морі та на суші.

Double Feature – це означає два сезони, що виходять в ефір для фанатів в одному календарному році! Подвійте задоволення від перегляду! Одна історія буде на морі, інша – на суші,

– зазначив Раян Мерфі.

Головні ролі у 10 сезоні "Американської історії жахів" отримали як вже знані зірки серіалу, так і топові актори Голлівуду. Відтак глядачі побачать у нових епізодах: