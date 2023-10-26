Цимбалару призналась, что отечественных актеров никто не хотел учитывать, а российских всегда выносили на передний план. Интересно, что они могли быть совершенно неизвестны в России, впрочем, на наших съемочных площадках из них делали настоящих звезд.

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Российские актеры на украинских съемочных площадках до 24 февраля

Анастасия Цимбалару утверждает, что актеры из страны-агрессора имели больше преимуществ, включая более высокие гонорары, по сравнению с нашими звездами, которые получали зарплату в гривнах, в то время как россиянам платили в долларах. Настя вспомнила, что раньше имела сцену с актером из России, который ей признался: "Настя, я там снимаюсь в таких же историях. Но там меня никто не знает, а здесь я ем на обед красную рыбу".



Анастасия Цимбалару / Фото из фейсбука актрисы

Кроме этого, Анастасия поделилась, насколько ощущалась разница в отношении украинских актеров и русских.

Отдельные гримерки, если это женщина и она главная героиня, под нее покупают косметику. А мы это делаем за свой счет… Даже человеческое отношение. Они чувствовали себя выше, лучше…

– признается Анастасия

Также отметила, что российские актеры всегда показывали своим поведением, что они здесь главные и что им на всех безразлично. Только полномасштабное вторжение изменило ситуацию и российским актерам больше не место на украинских съемочных площадках.

Интервью Анастасии Цимбалару: смотрите видео онлайн

Анастасия Цимбалару в сериале "Женский врач. Новая жизнь"

Одним из таких сериалов, где не снимается уже ни один российский актер. "Женский врач. Новая жизнь". Раньше эта лента была русскоязычной и большинство актеров было из России. Этот сезон абсолютно адаптирован под украинские реалии современности. Новый сезон называют настоящей перезагрузкой сериала.

Анастасия Цимбалару в сериале сыграла роль Елены Руденко – заведующая отделением гинекологии. А также покорившего сердце главного героя Михаила – гениального врача, который делает сверхсложные операции.

"Женский врач. Новая жизнь": смотрите онлайн трейлер сериала