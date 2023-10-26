Цимбалару зізналась, що вітчизняних акторів ніхто не хотів брати до уваги, а російських завжди виносили на передній план. Цікаво, що вони могли були зовсім невідомими в Росії, утім на наших знімальних майданчиках з них робити справжніх зірок.
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Російські актори на українських знімальних майданчиках до 24 лютого
Анастасія Цимбалару стверджує, що актори з країни-агресора мали більше переваг, включаючи вищі гонорари, у порівнянні з нашими зірками, які отримували зарплату в гривнях, тоді як росіянам платили в доларах. Настя пригадала, що раніше мала сцену з актором з Росії, який їй зізнався: "Настя, я там знімаюся в таких самих історіях. Але там мене ніхто не знає, а тут я їм на обід червону рибу".
Анастасія Цимбалару / Фото з фейсбуку акторки
Окрім цього, Анастасія поділилась, наскільки відчувалась різниця у ставленні до українських акторів та до російських.
Окремі гримерки, якщо це жінка і вона головна героїня, під неї купують косметику. А ми це робимо власним коштом… Навіть людське ставлення. Вони почувалися вищими, кращими…
– зізнається Анастасія
Зазначила також, що російські актори завжди показували своєю поведінкою, що вони тут головні та, що їм на всіх байдуже. Лише повномасштабне вторгнення змінило цю ситуацію і російським акторам більше не місце на українських знімальних майданчиках.
Інтерв’ю Анастасії Цимбалару: дивіться відео онлайн
Анастасія Цимбалару у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя"
Одним із таких серіалів, де не знімається уже жоден російський актор став "Жіночий лікар. Нове життя". Раніше ця стрічка була російськомовною і більшість акторів було з Росії. Натомість цей сезон абсолютно адаптований під українські реалії сучасності. Тож новий сезон називають справжнім перезавантаженням серіалу.
Анастасія Цимбалару у серіалі зіграла роль Олени Руденко – завідувачки відділення гінекології. А також тієї, хто покорив серце головного героя Михайла – геніального лікаря, який робить надскладні операції.
"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн трейлер серіалу